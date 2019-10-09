Еврейскому кладбищу в Могилеве присвоен статус историко-мемориального места

Источник материала: Tut.by

Еврейскому кладбищу в Могилеве присвоили статус историко-мемориального места, сообщает Mogilevnews.by. Кладбище находится в районе улиц Национальный спуск и Ольчинского.





Еврейское кладбище в микрорайоне Юбилейный существует с 1809 года. Современная площадь его исторической части составляет 5 тыс. м2. На этой территории находится более 600 надгробий и надгробных сооружений (склепы, «охели») второй половины ХIХ — начала ХХ веков и старинная мощеная каменная дорога. В том числе из высококачественных гранита и мрамора, с высокохудожественным декором и поэтическими текстами эпитафий.

«Придание статуса историко-мемориального места погребения старинному еврейскому кладбищу, сохранение его культурно-исторического наследия, благоустройство, учет, изучение и охрана — это реальная возможность привлечения дополнительных туристических услуг, формирования специфического туристического продукта, реализации интересных туристических программ через использование историко-культурных особенностей региона», — рассказали в могилевской еврейской общине.

Большинство надгробных памятников исторической части кладбища нуждается в ремонте. Работа уже начата с участием спонсоров, меценатов и родственников здесь похороненных.





На этом еврейском кладбище покоятся почетные граждане Могилева, религиозные и общественные деятели, строители, предприниматели, домовладельцы, деловая, строительная, организационная и культурная деятельность которых до сих пор определяет особенности культурной, экономической, социальной истории города и его и архитектурной застройки.

В том числе Цукерман Шмарьяху Мордехай (1907−1878) — потомственный Почетный гражданин Могилева, дворянин, купец первой гильдии, меценат, создатель известной уникальной библиотеки, банкир, основатель Центральной синагоги, которая носила его имя, спонсор строительства городской больницы, богаделен, учебных заведений. Бобовик Мовша Гирш Вульфов (1851−1903) — строитель ряда знаковых для Могилева домов, в одном из которых размещается Могилевский государственный университет им. А. Кулешова. Астров Даниил Ильич (1904−1941) — председатель Могилевского горисполкома, сыгравший выдающуюся роль в обороне Могилева в годы Великой Отечественной войны — на месте его погребения установлен Символический памятник кенотаф, как одному из героев Великой Отечественной войны. Также тут похоронены представители семьи купцов Ратнеров, которые на протяжении нескольких поколений являлись Почетными гражданами Могилева, спонсорами строительства многих городских сооружений, в том числе больницы, богаделен, театра и училищ.