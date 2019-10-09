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Посол Израиля вызван в белорусский МИД: с начала октября 18 белорусов не пустили в Израиль

10.10.2019 15:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С начала октября 18 белорусов не пустили в Израиль, об этом на своей странице в Фейсбук сообщило Министерство иностранных дел Беларуси. В связи с этим в четверг, 10 октября, в МИД был вызван Посол Израиля в Беларуси, которому был заявлен протест.


Фото: Reuters

По информации МИДа, только 7 октября в аэропорту Тель-Авива израильские миграционные власти «завернули» сразу 11 белорусов.

Это белорусы, которые направлялись на отдых, на встречи с родными, близкими и друзьями. В ожидании возможности улететь обратно в Беларусь они по несколько суток находились в центрах временного содержания.

— Мы активно поддерживаем международные усилия по борьбе с нелегальной миграцией, уважаем суверенное право государств мотивированно ограничивать въезд на свою территорию. Но данная ситуация беспрецедентна, — сообщает МИД. — Ведь среди известных нам причин отказа во въезде нет ни одного фактического нарушения.

В Министерство иностранных дел подчеркнули: Беларусь не является донором нелегальной миграции. Наша страна занимает первое место в мире по количеству выданных шенгенских виз на душу населения с самым низким уровнем отказов, что свидетельствует о законопослушности наших граждан. И таких проблем у Беларуси не возникает ни с одной другой страной мира.


Эту иллюстрацию разместил МИД на своей странице. Фото: Фейсбук МИД Беларуси

— Мы шли на заключение Соглашения о безвизовых поездках с Израилем, чтобы облегчить и упростить взаимные контакты граждан наших стран, — написано на странице МИДа. — Однако израильская сторона своими действиями дискредитирует весь этот процесс. Практика отказов во въезде белорусским гражданам начинает приобретать массовый характер и для нас является принципиально неприемлемой. Мы настроены на продолжение диалога и поиск вариантов решения проблемы при обязательном учете интересов друг друга.

Сегодня в МИД был вызван Посол Израиля в Беларуси, которому был заявлен протест. Определенное понимание было достигнуто.

Вместе с тем, обращают внимание дипломаты, пока идет диалог, тем, кто планирует посетить Израиль, министерство советует обратить внимание на рекомендации МИДа перед поездкой. Ознакомиться с ними можно здесь.

 
 
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С начала октября 18 белорусов не пустили в Израиль. В связи с этим в четверг, 10 октября, в МИД был вызван Посол Израиля в Беларуси. Ему был заявлен протест.
 
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