ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жительницу Витебской области обвиняют в махинациях с получаем декретных выплат и продуктов на ребенка

10.10.2019 15:44 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

36-летнюю жительницу Витебского района обвиняют в махинациях при получении выплат и продуктов на маленького ребенка. Об этом сообщает областная прокуратура.


Фото: прокуратура Витебской области

Женщина — сотрудница одной из местных организаций ЖКХ. В июле 2017-го она получила единовременное пособие в связи с рождением ребенка, а еще в течение трех лет — пособие по уходу за ребенком.

При этом фигурантка одновременно работала в медицинском учреждении города. И после смены фамилии на девичью обратилась туда осенью 2017-го с аналогичной просьбой о назначении тех же пособий. При этом умолчала, что работает в ЖКХ и социальные выплаты ей уже оформляли. Так за почти два года она получила 9,3 тысячи рублей.

Следователи выяснили: кроме того женщина в 2017—2018 годах для получения адресной социальной помощи в виде продуктов питания ребенку не раз предоставляла в центр соцобслуживания неверную информацию о размере доходов — скрыла суммы зарплаты и пособия по уходу за ребенком, которые получила в организации ЖКХ.

«В результате сообщения недостоверных сведений ей были выданы продукты питания стоимостью более 2 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Витебской области.

Пока шло расследование женщина частично возместила сумму ущерба — 9,5 тысячи рублей. Тем не менее уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере уже направлено прокурором для рассмотрения в суд. Согласно санкции статьи за такое грозит наказание от исправительных работ и до 7 лет лишения свободы с конфискацией.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
До +20°С ожидается по югу Беларуси в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика