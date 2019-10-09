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Жительницу Витебской области обвиняют в махинациях с получаем декретных выплат и продуктов на ребенка
10.10.2019 15:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
36-летнюю жительницу Витебского района обвиняют в махинациях при получении выплат и продуктов на маленького ребенка. Об этом
Женщина — сотрудница одной из местных организаций ЖКХ. В июле 2017-го она получила единовременное пособие в связи с рождением ребенка, а еще в течение трех лет — пособие по уходу за ребенком.
При этом фигурантка одновременно работала в медицинском учреждении города. И после смены фамилии на девичью обратилась туда осенью 2017-го с аналогичной просьбой о назначении тех же пособий. При этом умолчала, что работает в ЖКХ и социальные выплаты ей уже оформляли. Так за почти два года она получила 9,3 тысячи рублей.
Следователи выяснили: кроме того женщина в 2017—2018 годах для получения адресной социальной помощи в виде продуктов питания ребенку не раз предоставляла в центр соцобслуживания неверную информацию о размере доходов — скрыла суммы зарплаты и пособия по уходу за ребенком, которые получила в организации ЖКХ.
«В результате сообщения недостоверных сведений ей были выданы продукты питания стоимостью более 2 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Витебской области.
Пока шло расследование женщина частично возместила сумму ущерба — 9,5 тысячи рублей. Тем не менее уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере уже направлено прокурором для рассмотрения в суд. Согласно санкции статьи за такое грозит наказание от исправительных работ и до 7 лет лишения свободы с конфискацией.
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Жительницу Витебской области обвиняют в махинациях с получаем декретных выплат и продуктов на ребенка
Все это, по данным следствия, продолжалось три года.
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