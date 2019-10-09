Жительницу Витебской области обвиняют в махинациях с получаем декретных выплат и продуктов на ребенка

Источник материала: Tut.by

36-летнюю жительницу Витебского района обвиняют в махинациях при получении выплат и продуктов на маленького ребенка. Об этом сообщает областная прокуратура.



Фото: прокуратура Витебской области

Женщина — сотрудница одной из местных организаций ЖКХ. В июле 2017-го она получила единовременное пособие в связи с рождением ребенка, а еще в течение трех лет — пособие по уходу за ребенком.

При этом фигурантка одновременно работала в медицинском учреждении города. И после смены фамилии на девичью обратилась туда осенью 2017-го с аналогичной просьбой о назначении тех же пособий. При этом умолчала, что работает в ЖКХ и социальные выплаты ей уже оформляли. Так за почти два года она получила 9,3 тысячи рублей.

Следователи выяснили: кроме того женщина в 2017—2018 годах для получения адресной социальной помощи в виде продуктов питания ребенку не раз предоставляла в центр соцобслуживания неверную информацию о размере доходов — скрыла суммы зарплаты и пособия по уходу за ребенком, которые получила в организации ЖКХ.

«В результате сообщения недостоверных сведений ей были выданы продукты питания стоимостью более 2 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Витебской области.

Пока шло расследование женщина частично возместила сумму ущерба — 9,5 тысячи рублей. Тем не менее уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере уже направлено прокурором для рассмотрения в суд. Согласно санкции статьи за такое грозит наказание от исправительных работ и до 7 лет лишения свободы с конфискацией.