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В проекте «100 идей для Беларуси» победили ребята из средней школы №1 г. Буда-Кошелево

10.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В проекте «100 идей для Беларуси» победили ребята из средней школы №1 г. Буда-Кошелево

В г. Жлобине прошёл зональный отборочный этап молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси».

Буда-Кошелевский РК ОО «БРСМ»  представил 2 проекта. Учащиеся средней школы №1 г. Буда-Кошелево Владислав Кейст и Ксения Сорокина с проектом «Альтернативный источник энергии на основе пьезоэлементов» стали победителями.

Учащиеся Коммунаровской средней школы Арсений Борзых и Яна Юркова с проектом «Амфитеатр» показали высокий уровень и награждены дипломом участника.

В проекте «100 идей для Беларуси» победили ребята из средней школы №1 г. Буда-Кошелево

Галина ГОРБАЧ

Фото из архива РК ОО «БРСМ»

 
 
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В г. Жлобине прошёл зональный отборочный этап молодежного инновационного проекта "100 идей для Беларуси". Буда-Кошелевский РК ОО "БРСМ"  представил 2...
 
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