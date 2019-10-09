В проекте «100 идей для Беларуси» победили ребята из средней школы №1 г. Буда-Кошелево

Источник материала: Газета Авангард





В г. Жлобине прошёл зональный отборочный этап молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси».

Буда-Кошелевский РК ОО «БРСМ» представил 2 проекта. Учащиеся средней школы №1 г. Буда-Кошелево Владислав Кейст и Ксения Сорокина с проектом «Альтернативный источник энергии на основе пьезоэлементов» стали победителями.

Учащиеся Коммунаровской средней школы Арсений Борзых и Яна Юркова с проектом «Амфитеатр» показали высокий уровень и награждены дипломом участника.





Галина ГОРБАЧ

Фото из архива РК ОО «БРСМ»