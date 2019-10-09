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БРСМ подвел итоги проекта «Арт-эстафета «Слова першае ў жыцці»

10.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Районный комитет ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» подвел итоги проекта «Арт-эстафета «Слова першае у жыцці», приуроченного ко Дню матери.

Как рассказа первый секретарь РК ОО «БРСМ» Алевтина Иванова, работ было представлено немало, поэтому выбрать лучшие из лучших было весьма непросто. И все же победители определены:

  • в номинации «Лучшая эмблема арт-эстафеты» победителем стал Николай Ганжин (Буда-Кошелевский аграрно-технический колледж);
БРСМ подвел итоги проекта «Арт-эстафета «Слова першае ў жыцці»
Лучшая эмблема арт-эстафеты
  • в номинации «Лучшая фотография, посвященная Дню матери», первое место заняла Екатерина Адаменко (Дуравичская средняя школа), второе — Павел Цуранков (Пенчинская средняя школа), третье — у Татьяны Маслович (Глазовская средняя школа);
БРСМ подвел итоги проекта «Арт-эстафета «Слова першае ў жыцці»
«Лучшая фотография, посвященная Дню матери» — первое место
  • в номинации «Лучший рисунок, посвященный Дню матери», первого места удостоена Божена Семашко (Буда-Кошелевский колледж), второе разделили Елена Щербина и Олег Герасименко, третье заняла Татьяна Еженкова (Широковская средняя школа);
БРСМ подвел итоги проекта «Арт-эстафета «Слова першае ў жыцці»
«Лучший рисунок, посвященный Дню матери» — первое место
  • в номинации «Лучшее стихотворение, посвященное Дню матери», победителем стала Екатерина Минова (Кривская средняя школа), второе завоевала Вероника Парфенова (гимназия г. Буда-Кошелево), почетно третье – у Анастасии Трушниковой (Глазовская средняя школа):

Крыўск 2019
Вечнае
Восень сцякае ў мінулае слёзна,
Зноў незнаёмых плячыма мінаем,
Позіркі, гукі, кавалкамі проза,
Льецца ў вушы страшэзным ручаем.

Ходарам думкі, дрыжыць падсвядомасць,
Здзекліва хмары чарнеюць на небе,
Вечар хутчэй сёння страціў прытомнасць,
Станцыі зіхаюць промнямі свету.

Хопіць! Спыніцеся! Вось я і дома.
Хуткімі крокамі рвецца зямля.
Мамачка, мама! Любае слова.
Майму слабому будынку страха.

Свецяцца сцежкі адбіткамі руху.
Лужы люструюць фарбы людзей.
Маці адзіная збавіць мне скруху,
Спусціць з нябёс ад ружовых надзей.

Гучна патрэскваюць дровы ў грубцы,
Кот пазірае ў пекла, як сыч,
Восень панікла ў рыжанькай шубцы,
Вуліцай ходзіць вецер-паніч.

Цёпла ў хаце, грэць іду рукі.
Спрытным агеньчыкам мільгае мама.
— Хуценька снедань. Не ела ўжо суткі.
Як ты, галубка мая, пахудала.

Мабыць, сядзіш на адным там салодкім
I кожны дзень у адзіноце сумуеш.
А навучанне здаецца ўжо лёгкім?
Праўда «нармальную» ежу гатуеш?

I так заўсёды, пытанні, пытанні.
Месяц усмешкай праз вокны гарыць.
— Дзякуй, матулечка, за хваляванне.
Ем… Не сумую… Ужо не баліць…

Позіркам рэчы разгледзіш у хаце,
I памяць пракручвае старыя стужкі.
Бачу зрання зборы маці на працу,
Кавай напоўнены жывяцца кружкі.

I на каленцах у матулі да ночы
Баю аповед пра цяжкасць жыцця.
З часам заплюшчацца сонныя вочы.
— Спі, добрай ночы, дачушка мая.

Ранкам бліны на патэльні дымяцца,
Maцi чакае на страву дзяўчат.
— Дзеці! За стол! Ужо час прачынацца.
(Трэба ўставаць, бо гарачыя — смак).

Промні пранізліва мкнуцца да твару.
Песцяць вяснушкі матулі маёй,
Цёплая ўсмешка надорыць мне мару.
Вечныя ранкі маленькай сям’ёй.

Сыплецца лісце — я маці кахаю.
Замеццю снег — я кахаю яе.
3 квеценню вішні і зборам ураджаю,
Я моцна кахаю, а маці  — мяне!

 

  • в номинации «Лучшее Эссе» первое место присуждено Анне Шигалевой (Потаповская средняя школа), второе – Алесе Смоляковой (Буда-Кошелевский колледж), 3-е место заняла Диана Масензова (Глазовская средняя школа):

«Из воспоминаний моей бабушки…

Всё смертно. Вечная жизнь суждена только матери. И когда матери нет в живых, она оставляет о себе воспоминание, которое никто ещё не решился осквернить. Память о матери питает в нас сострадание, как океан питает реки, рассекающие вселенную…

Анна Островская

Я родилась в 1942 году. Зима… Мороз… Промерзлые сугробы до самых крыш… В нашей деревне остановились немцы. Самые настоящие фашисты, в одежде с черной эмблемой. Наш дом был построен перед войной. Чем им не штаб? Я лежу в колыске, которая висит в закутке возле печки. В печке пылает жаркий огонь. Моя мама мечется от сеней к печке, смалит последних кур. Приказ! Выполняй!

Я подняла крик. Эго надоело фашисту. Он вытащил меня за ногу и поднес к пылающей топке. В это же время вскакивает в дом моя мама, выхватывает меня из его рук, — и за дверь, за сарай, в глубокий снег. А немец за ней с автоматом. И давай строчить. До самой темноты так продолжалось. Затем мать отползла за огород в ближайшее болотце. Ночью приехал на санях дед, завернул нас с мамой в тулуп и отвез в соседнюю деревню к родственникам. Там мы и были, пока эти подонки не выехали из нашего дома.

Скоро весна, тает снег, есть нечего. Все выгребли нелюди. Мама нашла гнилую прошлогоднюю картошку. Вымыла, высушила, потолкла в ступе, получились лепешки из гнилушек. Мама в тряпочку и мне в рот, — ешь, нс кричи! Вот такое было время.

Весна, надо бы посеять огород. Где-то вдовы достали очень мелкой картошки. Лошадей нет. А чем мы сами хуже? Тетка Даша и Марья впряглись в плуг, а мама за плуг. Так и картошку посадили. Мы рядом ковырялись в борозде. Бабы не грустили. Они тащили плут и во всю распевали «Катюшу». И что интересно — моя мама никогда не плакала. Может, я не видела… Только раз.

Это было в 1949 году. Я собралась в первый класс. Мои молодые тетки купили мне портфель. Сколько было у меня гордости, радости. А у мамы, я теперь думаю, было больше радости, чем у меня. И вот в одну из ночей к нам в дом забрались воры. Это было перед осенью. Все в доме было помыто и лежало на сундуке. А в сундуке лежал мой новый портфель. Когда мы проснулись утром, мама голосила на всю улицу. Чистую одежду забрали, и мой новый портфель тоже пропал. Воры побывали не только в нашем доме.

Тогда я подумала: «Л почему мама так плачет?» Я ее обнимала и гладила, а она прижала меня к себе и все рыдала, рыдала…

Прошло много лет. И когда мои мальчики шли в школу, я почему-то вспомнила эти события. (Моя мама была еще жива). На мой вопрос «Почему ты так рыдала тогда?», мать ответила, что очень жаль было моего нового портфеля.

Я всегда помню, мама, твой любящий взгляд и твои заботливые руки. Может многим покажется, что мамы нас не любили, не воспитывали, что им было не до нас. Их мудрость, стойкость, доброта, величайшая уверенность в себе, которая не давала им унижать окружающих. Огромная вера в жизнь — все это воспитало нас достойными людьми. Низкий поклон Вам, наши Мамы!»

Марина ЛУСЕВИЧ

Фото из архива РК ОО «БРСМ»

 
 
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Районный комитет ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» подвел итоги проекта «Арт-эстафета «Слова першае у жыцці», приуроченного ко Дню...
 
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