Источник материала: Герой працы

Взгляд на настоящее – шаг в будущее!

С 4 по 30 октября в Беларуси проходит перепись населения

По данным Белстата на утро 10 октября, приняли участие в переписи 2 миллиона 17,2 тысячи человек, из них переписались через интернет 775,7 тысячи человек.

Вы можете пройти перепись любым из способов:

по 30 октября – на стационарных переписных участках.

В Шумилинском районе переписные участки расположены:

г.п. Шумилино, ул. Ленинская 31 (в здании Беларусбанка);

г.п. Оболь, ул. Даумана, 13 (в здании Обольского сельисполкома).

Участки работают ежедневно с 9.00 до 20.00.

по 18 октября – самостоятельно в интернете.

с 21 по 30 октября будут работать переписчики, которые посетят граждан, не прошедших перепись в интернете или на стационарном участке, и перепишут их по месту жительства.

Как пройти перепись в интернете?

Чтобы переписаться в интернете, нужно зайти на сайты:

www.census.by или

www.перепись.бел.

1. На странице сайта нажать зелёную кнопку «Переписаться».

2. В открывшемся окне выбрать «Вход по смс-коду».

3. В первой графе ввести идентификационный (личный) номер паспорта (буквы набираем большие латинские).

4. Во второй графе ввести номер мобильного телефона с префиксом +375 (вводить номер, который вы указываете в банковских документах).

5. Нажимаем кнопку «Войти». Появляется третья графа, в которую надо ввести код доступа, пришедший на телефон. И ещё раз нажать кнопку «Войти».

6. Если всё сделано правильно, то вам откроется страница переписи.

Переписной лист представляет собой 4 анкеты. Вам надо ответить на вопросы про адрес, жилое помещение, личные данные, свои и лиц, проживающих по данному адресу. Следует переписать всю семью (проживающих по данному адресу). Тем, у кого есть земельный участок, необходимо дополнительно заполнить опросник сельскохозяйственной переписи. Укажите в переписном листе адрес – и переписчик вас не побеспокоит.

7. Заполняя поля блока вопросов, нажимаем кнопку «Далее».

Если вы неправильно или не полностью ответили на некоторые вопросы, эти поля будут выделены красным цветом.

8. После заполнения всех полей нажимаем «Отправить».

9. На экране появится свидетельство о прохождении переписи. Его следует скачать, сохранить или распечатать.

Технологии надёжно сохранят персональные данные, полученные в ходе переписи. Сведения не подлежат распространению, в том числе представлению в государственные и иные организации.

Если у вас возникли вопросы по переписи населения, вы можете задать их, позвонив по единому справочному номеру 8-801-100-3131 (звонок бесплатный).

Подготовил Сергей ЕРМОЛАЕВ.

Опубликовано в №80 ад 11.10.2019 г.