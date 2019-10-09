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Борисовский городской РЭС напоминает о правилах электробезопасности

10.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Нельзя выполнять какие-либо работы, действия, которые могут привести к повреждению электрических сетей. Запрещен наезд на опоры линий электропередачи; работа автокранов, автовышек или механизмов, комбайнов высотой более 4 метров вблизи и под проводами; снятие с целью воровства, хулиганства элементов опор, оборудования, проводов, ошиновки.
Нельзя под проводами линий и воздушными вводами в здание возводить какие-либо постройки, складывать дрова, ловить рыбу.
Смертельно опасно влезать на опоры высоковольтных линий электропередачи и играть под ними, касаться обор-
ванных висящих или лежащих на земле проводов или даже приближаться к ним. Увидев оборванный провод, лежащий на земле, ни в коем случае не приближайтесь к нему на расстояние ближе 8 метров.
Смертельно опасно открывать лестничные электрощиты, находящиеся в подъездах домов, влезать на крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода, заходить в трансформаторные подстанции, электрощитовые и другие электротехнические помещения, трогать руками электрооборудование, провода.
09.08.2019г. в н.п. Беличаны Березинского района произошел несчастный случай со смертельным исходом. По словам мужа сестры погибшего, во время грозы пропал свет, и к мужчине обратились два соседа с просьбой выяснить причины. Взяв с собой металлическую лестницу, они втроем отправились к трансформаторной подстанции. Произошел несчастный случай, причиной которого стало самовольное проникновение в электроустановку.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ПОМНИТЕ, ЧТО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК ПОРАЖАЕТ ВНЕЗАПНО!

 
 
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