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О воинской обязанности и воинской службе

10.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Подробную информацию можно получить в военном комиссариате Борисовского и Крупского районов по адресу: 222512, г. Борисов, ул. Л. Чаловской, 58, или по телефону 8(0177) 74-43-11.

 
 
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В соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года №1914-XII «О воинской обязанности и воинской службе» и в целях обеспечения подготовки...
 
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