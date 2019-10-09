Подробную информацию можно получить в военном комиссариате Борисовского и Крупского районов по адресу: 222512, г. Борисов, ул. Л. Чаловской, 58, или по телефону 8(0177) 74-43-11.
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О воинской обязанности и воинской службе
10.10.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Подробную информацию можно получить в военном комиссариате Борисовского и Крупского районов по адресу: 222512, г. Борисов, ул. Л. Чаловской, 58, или по телефону 8(0177) 74-43-11.
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В соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года №1914-XII «О воинской обязанности и воинской службе» и в целях обеспечения подготовки...
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