Что говорят родители учеников о руководителе студии робототехники, задержанном за курение марихуаны

Источник материала: Tut.by

В минувшую пятницу в Гродно задержали 38-летнего руководителя студии робототехники. По версии милиции, мужчина склонял детей к употреблению наркотиков и даже курил со своими учениками марихуану прямо в помещении, где проводил занятия. Задержание педагога стало полной неожиданностью для родителей детей, которые посещали кружок. Вечером, 10 октября, взрослые собрались в центре города, чтобы обсудить ситуацию. Они уверены, что мужчина не склонял их детей к противоправным действиям и настаивают на более тщательной проверке случившегося.



Здесь находится студия робототехники. Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Родителей собралось немного. Гродненцы говорят, что до этого они не были знакомы, а общались в чате в одной из социальных сетей.

— Мой ребенок занимался в студии более трех лет. И никаких нареканий не было. Мы не замечали каких-то отклонений в поведении Андрея. Какого-то запаха или еще чего-то, чтобы нас насторожило. Мы ведь все люди с опытом и, конечно, если бы что-то такое было, то явно видели бы. Ведь многие родители общались с Андреем, часто забирая ребенка с кружка, мы могли по полчаса говорить о чем-то. Мы иногда присутствовали на занятиях. Сразу, как все стало известно, мы осторожно спрашивали у своего ребенка — было ли что-то такое, о чем сейчас пишут. Говорит — не было, не замечал, не знает и не видел. Да, Андрей выходил курить то на балкон, то вниз, на улицу. Еще жаловался, что охранник ему все время выговаривает, чтобы он туда-сюда не ходил, — рассказывает один из собравшихся родителей.

Максим, чей 8-летний сын Семен также ходит в студию робототехники говорит, что мальчик был в помещении, когда задерживали Андрея. Шли занятия у младшей группы.

— Ребенок позвонил маме, плачет в трубку и просит забрать домой с кружка. Говорит, что к Андрею пришли дяди, а сам Семен смог уйти из кабинета и выскочить на улицу. Супруга поехала за ним, поднялась в кабинет, там уже сотрудники милиции. Говорят, что есть вопросы к Андрею. Ну и поехали домой. Ребенок был испуган. У меня остается вопрос, можно ли было все это делать в присутствии таких маленьких детей, — недоумевает Максим.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Сын гродненца Дениса занимался в одной из старших групп.

— Ему 14 лет. Он знает того парня, который фигурирует на видео милиции. Юноша занимался в более старшей группе. Ему 16 лет. Там всего несколько человек в той группе. Тот мальчик и сам курил постоянно. Да, подростки выходили с преподавателем на улицу, но чтобы это все было в помещениях — такого дети не видели.

Родители говорят, что многим детям еще не рассказали о том, что студия закрыта и занятий больше не будет.

— Понимаете, у меня сын на каждое занятие просто летел. Ни одного не пропускал. Андрей как-то мог найти подход к детям, они ездили на соревнования, занимали места. И было видно, что преподаватель просто живет своим делом. При этом стоимость занятий была значительно ниже, чем в других подобных заведениях. Мы еще удивлялись, как Андрей оплачивает аренду и налоги, ведь 35 рублей за месяц — это очень небольшие деньги. При этом, в студии занималось всего примерно 40−50 человек. В каждой группе по несколько человек, — говорит Гражина. — Я не знаю, как рассказать сыну, что в студию он больше ходить не будет. Конечно, он будет плакать.

— Мы бы хотели, чтобы этот случай очень тщательно расследовали. Ведь обвинение в склонении несовершеннолетних к противоправным действиям — это одно, а употребление — это другое. Мы же ничего плохого не можем сказать про Андрея. Он хороший специалист и тот человек, который болеет своим делом. Он этой робототехникой просто жил, — говорит Денис.

По версии милиции, руководитель кружка делился наркотическими веществами с тремя подростками 14−16 лет.

— Это вот возраст моего сына. Я спрашивал его — делился ли Андрей с ним какими-то наркотиками. Он говорит, что нет. Чтобы вы понимали — там совсем маленькие группы. Сын бы за те годы, что занимается в кружке, что-то бы увидел или услышал. Подростки же друг с другом все это обсуждают. При этом, у нас с ребенком взаимопонимание и он врать нам не будет. Это я точно говорю, — рассказывает Денис.

Также родителей волнует вопрос, что будет с дорогостоящими робототехническими наборами, которые являются собственностью учеников.

— Мы не знаем, как забрать нашу технику, а вдруг ее опишут или конфискуют? — спрашивают родители.

Студия робототехники, которая находится в центре города, сейчас закрыта.

В отношении руководителя кружка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов».

Сейчас обвиняемый под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом или без штрафа.