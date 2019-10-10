Прогноз погоды с 11 по 15 октября. До +20°С ожидается по югу Беларуси в выходные

Источник материала: Полымя

До 20 градусов тепла ожидается по югу Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





«В середине недели западные потоки в атмосфере принесли в Беларусь теплый влажный воздух атлантического происхождения. Температурный фон повысился и приблизился к климатической норме», — сказали в Белгидромете.