Зеленский об убийстве Шеремета: Если я скажу, в чем секретность этого дела, то сорву операцию

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский попросил еще подождать результата в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Спустя три года после смерти журналиста до сих пор не найдены ни заказчики, ни исполнители убийства.



Фото: Павел Добровольский, TUT.BY

Во время пресс-марафона у Зеленского спросили, почему уже два года дело об убийстве Шеремета засекречено, сообщает «Украинская правда» .

— Если я вам скажу, в чем секретность этого дела, то я прямо сейчас сорву операцию. Я хочу, чтобы мы закончили это дело. Мы хотим знать с вами детали этого дела, а именно самое главное — мы хотим знать убийцу. Давайте подождем, когда все это закончится, — ответил президент.

Он отметил, что если в этом деле не будет результата, то тогда придется менять руководство МВД, однако сроков не назвал.

В июле этого года Зеленский заслушал доклад правоохранительных органов о ходе расследования убийства и заявил журналистам, что результат расследования будет в скором времени.

Напомним, 20 июля 2016 года в Киеве была взорвана машина, в которой находился журналист Павел Шеремет. Следствие назвало произошедшее убийством. Теперь уже экс-прокурор Украины Юрий Луценко на второй год расследования заявлял, что было допрошено свыше двух тысяч человек, обработаны терабайты видеозаписей. Но это не привело к раскрытию убийства.