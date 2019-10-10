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Зеленский об убийстве Шеремета: Если я скажу, в чем секретность этого дела, то сорву операцию
11.10.2019 00:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Владимир Зеленский попросил еще подождать результата в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Спустя три года после смерти журналиста до сих пор
Во время пресс-марафона у Зеленского спросили, почему уже два года дело об убийстве Шеремета засекречено, сообщает
— Если я вам скажу, в чем секретность этого дела, то я прямо сейчас сорву операцию. Я хочу, чтобы мы закончили это дело. Мы хотим знать с вами детали этого дела, а именно самое главное — мы хотим знать убийцу. Давайте подождем, когда все это закончится, — ответил президент.
Он отметил, что если в этом деле не будет результата, то тогда придется менять руководство МВД, однако сроков не назвал.
В июле этого года Зеленский заслушал доклад правоохранительных органов о ходе расследования убийства и
Напомним, 20 июля 2016 года в Киеве была взорвана машина, в которой находился журналист Павел Шеремет. Следствие назвало произошедшее убийством. Теперь уже экс-прокурор Украины Юрий Луценко на второй год расследования заявлял, что было допрошено свыше двух тысяч человек, обработаны терабайты видеозаписей. Но это не привело к раскрытию убийства.
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Спустя три года после смерти журналиста до сих пор не найдены ни заказчики, ни исполнители убийства.
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