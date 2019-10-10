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Суд в Бресте оштрафовал мужчину, который напал на противницу аккумуляторного завода
11.10.2019 06:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Брестского района 10 октября прошел процесс над Александром Автуховичем, который днем 14 августа возле проходной аккумуляторного завода
У женщины были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей левой височной области и ушиб крестца. Мария написала заявление в милицию. Действия Автуховича правоохранители квалифицировали как умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности (Статья 9.1 КоАП).
Судья Сергей Маручек признал Александра Автуховича виновным и оштрафовал его на 12 базовых величин (306 рублей) в доход государства. При этом санкция статьи предусматривает штраф от 10 до 30 базовых.
Мария Галалюк рассказала, что после того, как решение суда вступит в законную силу, она намерена подавать иск на материальную компенсацию морального вреда.
Мария Галалюк является активисткой движения против строительства под Брестом аккумуляторного завода и активной участницей «Свинцовой варты». Из-за своей активной позиции по заводу женщина не раз подвергалась давлению.
Что вообще происходит?
Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов,
Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис
Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть
14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте
2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента
22 августа губернатор Анатолий Лис
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Его привлекли к административной ответственности за умышленное причинение телесного повреждения.
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