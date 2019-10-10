Суд в Бресте оштрафовал мужчину, который напал на противницу аккумуляторного завода

Источник материала: Tut.by

В суде Брестского района 10 октября прошел процесс над Александром Автуховичем, который днем 14 августа возле проходной аккумуляторного завода напал на активистку Марию Галалюк .

У женщины были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей левой височной области и ушиб крестца. Мария написала заявление в милицию. Действия Автуховича правоохранители квалифицировали как умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности (Статья 9.1 КоАП).

Судья Сергей Маручек признал Александра Автуховича виновным и оштрафовал его на 12 базовых величин (306 рублей) в доход государства. При этом санкция статьи предусматривает штраф от 10 до 30 базовых.

Мария Галалюк рассказала, что после того, как решение суда вступит в законную силу, она намерена подавать иск на материальную компенсацию морального вреда.

Мария Галалюк является активисткой движения против строительства под Брестом аккумуляторного завода и активной участницей «Свинцовой варты». Из-за своей активной позиции по заводу женщина не раз подвергалась давлению.

Что вообще происходит?

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собрались около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались : городские власти под разными предлогами не давали добро.

Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис заявил , что, если будут выявляться нарушения экологического и природоохранного законодательства, аккумуляторный завод под Брестом работать не будет.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь .

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.

22 августа губернатор Анатолий Лис рассказал , что по условиям договора с ООО «АйПауэр» 31 июля завод должны были ввести в эксплуатацию. Поскольку этого не сделано, то проект считается нереализованным, и облисполком на законных основаниях отказался от выполнения условий договора и предложил инвестору добровольно вернуть бюджетные деньги, затраченные на воплощение проекта, — и сумма немаленькая .

6 сентября свою позицию относительно строительства в Бресте аккумуляторного завода высказал Александр Лукашенко : «Я в данном случае на стороне людей».