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«Если б я был мэром». Брестчанин Игорь предлагает рейтинги чиновников: набрал дизлайков - отставка

11.10.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как вам город, в котором руководящие должности занимают только лучшие из лучших, где можно дизлайками убрать чиновника с занимаемой должности, а общественные обсуждения проводятся даже для жителей одного квартала? Слишком прогрессивно? Ничего подобного, считает брестчанин Игорь — и рассказывает, как это будет выглядеть, в своем письме на конкурс «Если б я был мэром». Вы же помните, что у нас проходит конкурс? Любой читатель может прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей.


Большинство современных производителей взаимодействует с потребителем: интересуются, что бы они хотели улучшить или что им не нравится в продукте. И это работает, это повышает качество продукта. Так почему бы нам не попробовать этот механизм в управлении городом? Современные технологии позволяют гражданам напрямую участвовать в управлении и контроле над государственными органами. Я уверен, что большинство людей умеют критически мыслить и способны принимать правильные решения.

Чиновники и рейтинги

Руководящие должности должны занимать лучшие из лучших. Именно от грамотного управления зависит качество нашей жизни. Поэтому нужно создать городскую систему подбора и подготовки кадров на высшие руководящие посты. Мы должны научиться использовать весь потенциал, интеллект наших людей — и только тогда мы сможем построить удобный и красивый город.

Для эффективной работы людей на руководящих постах должны быть созданы все условия: высокие зарплата, обеспечение жильем, транспортом и другие привилегии. Контроль за кадрами будет с помощью «системы рейтингов». Система должна быть независимая, надежная и прозрачная, как платформа блокчейн с распределенной базой хранения данных, чтобы никто не мог их подделать или изменить.

Принцип работы системы таков: если жителю города оказали некачественную услугу, обманули, нагрубили или ему не нравится, как работает мэр города или другие начальники, при помощи приложения в смартфоне ему можно будет повысить рейтинг или понизить — этакий «лайк» или «дизлайк».

При определенном уровне отрицательного рейтинга происходит смена кадров или перестройка управленческой системы.

Платформа «Умный город»

«Умный город» — это многофункциональный сайт с полной и объективной информацией от городских служб и жителей города, которая будет принимать обращения жителей города, публиковать отчеты, планы всех систем города, проводить опросы горожан, предоставлять площадку для обсуждения разнообразных вопросов и проблем.

Строительство и благоустройство

Я думаю, многие знают, как «замечательно» у нас строят в любую погоду и время суток, как укладывают асфальт в лужи и красят в минусовую температуру. По-моему, лучше один раз сделать на века, чем в последующем переделывать по нескольку раз.

А значит, нужна система независимых рейтингов строительных организаций, усиленный контроль за соблюдением технологии и качества.

Общественные обсуждения

Следует также кардинально изменить систему общественных обсуждений. Сейчас эта процедура — формальность, с которой можно не считаться. Мало кто хочет советоваться с простыми людьми. По моему мнению, общественные обсуждения должны делиться на три большие группы:

1) Городское — участвуют все жители города (касается, например, строительства парков, культурно-развлекательных центров, общественных пространств и.т.д.);

2) Районные — участвуют жители района (строительство скверов, спортивных площадок, садов, школ);

3) Квартальные — участвуют жители квартала (благоустройство дворовых территорий).

Что бы я сделал в нашем городе

Больше общественных пространств. Скейтпарк. Больше пешеходных улиц. Меньше заборов. Больше культурно-массовых мероприятий. Больше спортивных площадок. Больше жизни!

Конкурс «Если б я был мэром» продолжается. Вы точно знаете, где и чего городу не хватает, а что из него лучше убрать? Придумайте план «руководства городом», опишите все свои идеи и инициативы, помечтайте вволю (можете даже мечтать о бюджетных деньгах на реализацию своих фантастических планов!) — и присылайте его нам. Победитель конкурса «Если б я был мэром» получит от редакции TUT.BY 300 рублей.

Присылайте документ в формате doc или docx (или же видеоролик — как угодно) на электронный адрес: stanislav.korshunov@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром».

Подробные правила конкурса смотрите по ссылке.

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Теги: Брест
 
 
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