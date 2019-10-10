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«Если б я была мэром». 13-летняя Лиза знает, как с помощью детей (и аквапарка) сделать Гомель лучше

11.10.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У нас продолжается конкурс «Если б я был мэром». Любой читатель TUT.BY может прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Нашу следующую участницу зовут Лиза Мякиш, ей 13 лет — и если бы она была мэром, то построила бы в Гомеле аквапарк, разрешила высаживать деревья всем выпускникам, а еще призывала бы гомельчан, в том числе и маленьких, быть активнее.


Фото: ecology.md

Если я была бы мэром, то с самого начала поделила бы город на части и наводила бы в каждой части потихоньку порядок, потому что сразу все не сделаешь и на все денег не хватит. Где отремонтировать здание, построить дороги, школу, сад, новое жилье и т.д. — решали бы все вместе и сообща с помощью опроса населения.

Если бы хватило денег, то, конечно, я бы построила в городе аквапарк!

Сейчас я хожу на йогу, посещаю кружок актерского мастерства, занимаюсь в модельном агентстве — но это все за деньги, а хороших бесплатных кружков и секций в городе нет.

И что делать родителям детей, которые не могут заплатить за кружки? Как и чем занять их? Думаю, было бы круто привлекать детей к полезным делам для города. Вот, например, в Гомеле есть парк Выпускников по ул. Мележа: там ученики, заканчивая школу, высаживают деревья. Если бы я была мэром города, то в каждом районе сделала что-то похожее.

В День города мы с подружкой были волонтерами на площадке у Ледового дворца. Мы рассказывали гостям о нашем городе, что и где проходит, и приглашали людей на праздник. Вы думаете, мы устали? Нет. Ведь было очень много позитива, а когда слышали слова благодарности в свой адрес, было очень приятно.

Мне всегда очень хочется, чтобы люди, которые даже ненадолго приехали в Гомель, снова хотели вернуться в него. И не все здесь зависит только от мэра. Каждый из нас — мэр своего города, своего дома, квартиры, той территории, которая его окружает. Конечно, есть и те, кто недоволен. Но что каждый из нас сделал для того, чтобы было лучше?

Любите свой город, хотите его изменить, благоустроить, облагородить, но пока не имеете для этого никаких полномочий? Мы дадим вам возможность в своих мечтах (и наших публикациях) побыть… мэром и даже получить за это зарплату!

Придумайте план «руководства городом», опишите все свои идеи и инициативы и присылайте документ в формате doc или docx на электронный адрес: elena.bychkova@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром».

Подробные правила конкурса смотрите по ссылке.

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Теги: Гомель
 
 
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Нашу следующую участницу зовут Лиза Мякиш, ей 13 лет - и если бы она была мэром, то построила бы в Гомеле аквапарк. Но не только!
 
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