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«Если б я была мэром». 13-летняя Лиза знает, как с помощью детей (и аквапарка) сделать Гомель лучше
11.10.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У нас продолжается
Если я была бы мэром, то с самого начала поделила бы город на части и наводила бы в каждой части потихоньку порядок, потому что сразу все не сделаешь и на все денег не хватит. Где отремонтировать здание, построить дороги, школу, сад, новое жилье и т.д. — решали бы все вместе и сообща с помощью опроса населения.
Если бы хватило денег, то, конечно, я бы построила в городе аквапарк!
Сейчас я хожу на йогу, посещаю кружок актерского мастерства, занимаюсь в модельном агентстве — но это все за деньги, а хороших бесплатных кружков и секций в городе нет.
И что делать родителям детей, которые не могут заплатить за кружки? Как и чем занять их? Думаю, было бы круто привлекать детей к полезным делам для города. Вот, например, в Гомеле есть парк Выпускников по ул. Мележа: там ученики, заканчивая школу, высаживают деревья. Если бы я была мэром города, то в каждом районе сделала что-то похожее.
В День города мы с подружкой были волонтерами на площадке у Ледового дворца. Мы рассказывали гостям о нашем городе, что и где проходит, и приглашали людей на праздник. Вы думаете, мы устали? Нет. Ведь было очень много позитива, а когда слышали слова благодарности в свой адрес, было очень приятно.
Мне всегда очень хочется, чтобы люди, которые даже ненадолго приехали в Гомель, снова хотели вернуться в него. И не все здесь зависит только от мэра. Каждый из нас — мэр своего города, своего дома, квартиры, той территории, которая его окружает. Конечно, есть и те, кто недоволен. Но что каждый из нас сделал для того, чтобы было лучше?
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Нашу следующую участницу зовут Лиза Мякиш, ей 13 лет - и если бы она была мэром, то построила бы в Гомеле аквапарк. Но не только!
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