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«Если б я была мэром». Смотрите, у Дарьи из Витебска - очень милые идеи о котиках и чиновниках

11.10.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прием работ на Витебска? Шутка! TUT.BY просто проводит конкурс с бо-о-ольшим призом">конкурс «Если б я был мэром» продлили — до 15 октября. Любой наш читатель (и вы тоже!) может прислать на редакционную почту свои мысли по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Горожанка Дарья Бриткина предлагает, например, поставить на витебских улицах аппараты с книгами, а также открыть котокафе, а в поликлинике — кабинет, где лечили бы с помощью собак. Очень милая, не правда ли?


Котокафе в Могилеве. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Быть может, кому-то мои идеи покажутся невозможными, но если уж мечтать — то ни в чем себе не отказывая! — считает Дарья.

Аппараты с книгами

Хорошо бы поставить на улицах киоски с книгами. Первая покупка — за какую-то сумму, и покупатель получает жетон. Возвратив книгу, он может бесплатно получить другую. Хочется, чтобы был книгооборот в городе.

Котокафе и лечение с помощью собак

Витебску просто необходимо котокафе! Можно, чтобы в нем были и котики из приюта для бездомных животных. И чтобы у горожан была возможность забрать кого-то из его питомцев домой.

И почему бы не открыть в поликлинике или больнице кабинет с канистерапией? Это метод лечения при помощи собаки. Он помогает пациентам с такими заболеваниями, как ДЦП, аутизм, гиперактивность, болезнь Альцгеймера и т.д.

Велоэкскурсии и инфотаблички под расписанием транспорта

Хочется, чтобы в городе появились велоэкскурсии. Это и расширение кругозора, и физкультура одновременно.

Иногда местные жители и не догадываются о том, какие достопримечательности рядом. Если под расписанием транспорта на остановках разместить таблички с информацией, горожане узнают что-то новое, хоть на минуточку оторвутся от своих гаджетов. На табличках можно, к примеру, написать краткую историю улицы, как она раньше называлась, что на ней находилось.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Благотворительный полумарафон или велопробег

В Витебске нет спортивных мероприятий в поддержку детдомов, интернатов, приюта для бездомных животных.

Участникам бегового полумарафона или велопробега достаточно было бы оплатить небольшую сумму для регистрации. Или принести организаторам игрушки, одежду, какие-то нужные вещи. На какое-то время перекрыть улицы для спортивного мероприятия — не так сложно, зато какая была бы всем польза — и любителям ЗОЖ, и людям, которым они помогут.

Зона отдыха в Лучесе и зоопарк в Билево

Нужно облагородить лес за станцией Лучеса. Это не значит, что его нужно закатать в асфальт и превратить в неизвестно что. Хочется, чтобы часть территории стала парком, где можно гулять, сидеть на скамеечке, дышать воздухом, слушать пение птиц.

И, уважаемый мэр, поскорее достройте зоопарк в Билево! Бедные животные, которые ютятся в центре города, уже давным-давно должны обитать там. Ведь в Билево и места больше, и условия для проживания питомцев можно сделать получше. А рядом можно разбить парк для прогулок.

Встречи с чиновниками

К прямым линиям было бы здорово еще добавить встречи с чиновниками, куда смогут приходить все желающие со своими вопросами и пожеланиями.

Личное общение с людьми глаза в глаза всегда дает больший эффект, и чиновники будут стремиться быстрее решать проблемы.

До 15 октября присылайте свои работы на конкурс «Если б я был мэром» в виде документа в формате doc или docx на электронный адрес: matveeva@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром». Фотографии, пожалуйста, присылайте отдельными файлами, не заверстывайте их в текст.

Подробные правила конкурса смотрите по ссылке.

Дерзайте! Если вам что-то непонятно — мы всегда готовы ответить на вопросы наших читателей по телефону минской редакции TUT.BY +375 17 239−57−05.

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Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Горожанка Дарья Бриткина предлагает поставить на витебских улицах аппараты с книгами, а также открыть котокафе, а в поликлинике - кабинет, где лечили бы с помощью...
 
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