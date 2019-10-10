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Румас на корте, рекорд Зеленского, переписанный бюджет и деликатный вопрос переписи - все за вчера

11.10.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Перепись (а она еще продолжается) в этом году наделала много шума. Вот представьте: открываете вы анкету, собираетесь серьезно подойти ко всем вопросам — от родного языка до количества пчелосемей — а у вас вдруг спрашивают: «Ночевал ли кто-то у вас дома с 3 на 4 октября?». И это не шутка, и не «глюк» онлайн-переписи — это абсолютно реальный вопрос. Вот здесь мы рассказываем, что же это такое, а пока вы думаете, как ответить правильно, расскажем о главном за вчера.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Как мы помним, президент не так давно потребовал от правительства доработать бюджет на следующий год. Министр финансов Максим Ермолович рассказал, что дефицит в «кошельке страны» уже удалось сократить — и вот каким образом.
  • К нам едет ревизор, в смысле — МВФ. Целью визита Минск интенсифицирует контакты с Фондом">заявлено обсуждение с властями и экспертами экономической ситуации в стране, не исключены разговоры про новую программу для поддержки структурных реформ.
  • ЦИК Беларуси закончил принимать документы у желающих стать депутатами. Таких набралось 703 человека, при этом, треть действующих парламентариев заявили о своем желании снова работать в Овальном зале. Глава ЦИК Лидия Ермошина считает, что это вполне нормально: именно эти люди смогут поделиться опытом с новыми депутатами парламента.
  • АЭС в Островце в этом году запускать не будут. Первый энергоблок заработает в 2020 году в январе. И вот почему дату запуска перенесли (уже не в первый раз, кстати).
  • В следующем году власти будут платить зарплаты бюджетникам по-новому. Вчера этот вопрос обсудили в парламенте. Правда, если вы думаете, что зарплаты от этого сразу вырастут, то вы ошибаетесь. Как пояснила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, это не повышение: «Изменяется структура самой заработной платы. Постоянная часть будет выше, чем переменная».
  • Президент Украины Владимир Зеленский общался с журналистами 14 часов. Он побил рекорд президента Беларуси Александра Лукашенко, в 2017 году его пресс-конференция длилась 7 часов 21 минуту. Формат пресс-марафона тоже был необычен: проходил он на втором этаже фудкорта в Киеве. Группы журналистов садились за стол с президентом и задавали вопросы, каждые полчаса группы менялись. Всего на встречу с президентом прибыло около 300 журналистов. А вот здесь расскажем, что Зеленский сказал про Порошенко, про Донбасс и про отношения с Беларусью. Кстати, Александр Лукашенко после недавней встречи со своим украинским коллегой в Житомире направил ему благодарственное письмо и пригласил к нам в гости.


  • Беспрецедентная ситуация у нас случилась в отношениях с Израилем: с начала октября 18 белорусов не пустили в эту страну. Вчера посла вызывали в МИД, ему был заявлен протест, и, вроде бы, понимание в этом вопросе достигнуто.
  • В Сирии продолжается военная операция. США разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии, Вашингтон надеется на рациональность Анкары. Турция же грозит открыть границы для 3,6 млн сирийских беженцев, если Европейский союз назовет вторжением операцию «Источник мира».
  • А по «делу медиков» по-прежнему идут суды. Бывшего заместителя министра здравоохранения Валерия Шевчука обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса. По мнению стороны обвинения, взять iPhone 5 и кожаный портфель — это мошенничество, ведь Шевчук не собирался никому помогать, а подарки все равно принял. А вот набор мебели, настольный набор из мрамора и 2 тысячи долларов — это уже взятка. Получив их, чиновник якобы помог представителям коммерческих структур.
  • Еще мы продолжаем следить за судом по страшному ДТП с пятью погибшими. Трое из них, напомним, маленькие дети. Вчера в суде выступили свидетели — трое выживших в аварии пассажиров и рыбак, который стал очевидцем аварии. Вот, например, показания одного из пассажиров авто: «Такое ощущение, на ровном участке дороги перед каналом водитель разогнался примерно до 80 км/ч. Потом автомобиль ушел в воду. Окна были открыты, поэтому вода стала быстро заполнять салон».

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Вчера было 80 лет с того дня, как СССР Литва и СССР заключили договор, согласно которому город Вильно был передан Литве. Являлся ли этот город белорусским? Что заставило Сталина отдать его литовцам? Почему белорусы не захотели вернуть его в 1990-м? Постарались ответить на эти вопросы максимально просто.
  • Как думаете, чем вы будете заниматься на пенсии? Уедете на дачу выращивать картошку и помидоры? Быть может, вы захотите путешествовать. А возможно, все это для вас скучно — и вы захотите работать. Наши сегодняшние герои — пенсионеры, которые отказались лежать на диване и продолжили работать (и хорошо зарабатывать!).
  • А вот еще одна мотивирующая история удивительного пенсионера. Павлу Елисеевичу Демидовцу зимой исполнится 83. Его крепкий «дагледжаны» дом стоит на окраине деревни Боровое Лельчицкого района. За домом — 50 соток с гарбузами, бураками и уже убранной картошкой, сарай, где похрюкивает довольный сытой жизнью поросенок, и доверху забитый поленьями дровник, на котором под последними теплыми лучами солнца нежится кот Васька. И это не все хозяйство Павла Елисеевича: за деревней, в лесу, на берегу Уборти у него еще 100 тысяч пчел. А может, и все 200 — кто ж их, диких, сосчитает?


  • Как почувствовать ритм города? Можно спуститься в подземку или понаблюдать за автобусами, проследить за светофорами и работой офисов, прислушаться к звукам мегаполиса. А можно подняться немного выше и попробовать увидеть ритм, который замер в городской архитектуре. Смотрите, какие завораживающие фото — таким Минск вы еще не видели.
  • К некоторым столичным школам в час пик подъезжает до 500 машин, но переходы и подъезды возле них далеко небезопасны. Эксперты подсчитали, что каждая 10-ая авария с детьми-пешеходами в столице происходит именно по дороге на занятия или обратно. Ну и прикинули, что же с этим всем делать.
  • В Латвии пропала белорусская бизнесвумен. Версий у исчезновения много: от похищения до инсценировки. Собрали все, что удалось узнать про эту историю.

О СПОРТЕ

  • К сожалению всех болельщиков, наша сборная вчера не смогла обыграть Эстонию. Первый тайм команды играли на равных, во втором белорусы имели ощутимое преимущество, но… Вот здесь рассказываем, как это было и чем все закончилось. Главный тренер команды Михаил Мархель уже поделился своим мнением об этом матче, а полузащитник Иван Маевский — о свисте болельщиков с трибун.
  • На днях премьер-министр Беларуси Сергей Румас сыграл выставочный матч в паре с лучшей теннисисткой Беларуси Ариной Соболенко в новом минском физкультурно-оздоровительном центре. Там у девушки спросили о планах до конца года и о том, с кем она будет работать дальше. Оказалось, что все-таки с Турсуновым.


  • А у российского комментатора Василия Уткина снова конфликт с Тиной Канделаки, которая сейчас возглавляет телеканал «Матч». Ведущий обратился к ней в ролике на на своем YouTube-канале: «Вы обратили внимание, что у всех есть что вспомнить по поводу матча 20-летней давности Россия — Украина? А у Тины — нет. А вспоминает она часто. Потому что ее это тогда совершенно не интересовало. А ей ведь, как и мне, уже к полтосу, понимаете? Мы ровесники, а ей нечего об этом вспомнить, потому что ее это тогда абсолютно не волновало. По клубам девушка танцевала — и хорошо, так и надо проводить молодость».

Все новости четверга, 10 октября


Шведская академия вчера вручила сразу два Нобеля по литературе. Рассказываем, что стоит почитать на ближайших выходных. И пока вы еще не погрузились в работу и заботы, посмотрите это милое видео: на нем Лявон Вольский и белорусские музыканты сыграли «Тры чарапахі» на детских инструментах. Легкой и быстрой пятницы вам.

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Теги: Минск
 
 
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«Ночевал ли кто-то у вас дома с 3 на 4 октября?». И это не шутка, и не «глюк» онлайн-переписи - это абсолютно реальный вопрос. Вот здесь мы рассказываем, что же это такое,...
 
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