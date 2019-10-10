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Первые чешские составы прибыли на железнодорожный вокзал Бреста

11.10.2019 07:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

9 октября на станции Брест-Центральный уже можно было увидеть пассажирские вагоны чешского оператора. Пока это только пробные поездки — поезд, связывающий Брест и Прагу, будет курсировать с декабря, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Вечерний Брест

Планируется, что поезд между нашим городом и столицей Чехии будет курсировать ежедневно. Польские железные дороги уже опубликовали предварительное расписание состава. Из Бреста он будет отправляться в 7.11 (здесь и далее — местное время), промежуточные остановки запланированы в Варшаве (8.45) и Богумине (13.20), а в Прагу прибудет в 17.39. Обратный поезд из столицы Чехии будет отправляться в 10.23, из Богумина — в 14.40, из Варшавы — в 19.15, а в Брест прибудет в 0.37.

К слову, в составе будут и прицепные вагоны Москва — Прага через Минск. Информация пока неофициальная, Белорусская железная дорога ее не комментирует.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Пока это только пробные поездки - поезд, связывающий Брест и Прагу, будет курсировать с декабря.
 
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