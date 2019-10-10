Бабье лето к нам приходит. Все о погоде в Бресте в эти выходные

Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми и без осадков.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу утром будет облачно и +12°C. После обеда столбик термометра поднимется до 17 градусов тепла, сообщает pogoda.by.

В воскресенье ожидается переменная облачность. Во второй половине дня воздух прогреется до +19°С.

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