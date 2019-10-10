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Бабье лето к нам приходит. Все о погоде в Бресте в эти выходные
11.10.2019 07:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми и без осадков.
В субботу утром будет облачно и +12°C. После обеда столбик термометра поднимется до 17 градусов тепла,
В воскресенье ожидается переменная облачность. Во второй половине дня воздух прогреется до +19°С.
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Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми и без осадков.
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