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Бабье лето к нам приходит. Все о погоде в Бресте в эти выходные

11.10.2019 07:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми и без осадков.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу утром будет облачно и +12°C. После обеда столбик термометра поднимется до 17 градусов тепла, сообщает pogoda.by.

В воскресенье ожидается переменная облачность. Во второй половине дня воздух прогреется до +19°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми и без осадков.
 
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