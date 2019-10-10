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Не бабье лето, конечно, но потеплеет. Погода в Витебске в выходные
11.10.2019 07:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К выходным погода улучшится — станет теплее, но не обойдется без кратковременных дождей,
В субботу, 12 октября, небольшой дождь. Сильный ветер — порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7…9°С, днем +11…13°С.
13 октября, в воскресенье, дождь будет идти целый день. Но ветер успокоится. Термометр в течение суток покажет +10…14°С.
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К выходным погода улучшится - станет теплее, но не обойдется без кратковременных дождей.
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