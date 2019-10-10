ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не бабье лето, конечно, но потеплеет. Погода в Витебске в выходные

11.10.2019 07:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

К выходным погода улучшится — станет теплее, но не обойдется без кратковременных дождей, прогнозирует pogoda.by.

В субботу, 12 октября, небольшой дождь. Сильный ветер — порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7…9°С, днем +11…13°С.

13 октября, в воскресенье, дождь будет идти целый день. Но ветер успокоится. Термометр в течение суток покажет +10…14°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К выходным погода улучшится - станет теплее, но не обойдется без кратковременных дождей.
 
Новости дня
Новости общества
 
Румас на корте, рекорд Зеленского, переписанный бюджет и деликатный вопрос переписи - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика