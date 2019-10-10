«Если б я был мэром». Евгений мечтает объединить районы Гродно и заставить поликлиники работать по-новому

Источник материала: Tut.by

Вы помните, что у нас проходит конкурс «Если б я был мэром» ? Любой читатель может прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Гродненец Евгений Вайчик, став мэром, сразу бы приступил к реформам. Например, изменил бы территориально-административное деление города: говорит, хорошая бы получилась экономия для городского бюджета. Но есть у гродненца и другие предложения.



Фото: @aleksei_a11, instagram.com

Евгений уверен, что два района для Гродно — это слишком много, ведь в каждом из них есть своя администрация. Не слишком ли? А еще такое деление неудобно: например, если прописан в одном районе, а вопросы решаешь в другом.

Гродненец говорит, что Гродно вполне бы хватило одного городского отдела (тут неважно, о чем речь, — о ЖКХ, здравоохранении, образовании или об органах правопорядка). Для удобства граждан можно создать по микрорайонам службы для взаимодействия с органами управления, например, на базе расчетно-кассовых центров, при этом выстроить схему работы таким образом, чтобы обслуживание велось не по прописке или месту проживания, а по возможностям и удобству горожан.

Поликлиники по-новому и бесплатные кружки

Также Евгений начал бы оптимизировать работу городских поликлиник. Принцип прописки или проживания оставил бы, но изменил бы схему работы этих заведений.

Он предлагает разделить работу терапевтов (педиатров) на три группы:

Два-три врача для выписки рецептов и направлений (участковый врач ставит диагноз, назначает лечение, а эти врачи сопровождают лечение до момента, определенного участковым врачом).

Пять-шесть врачей — для приема экстренных пациентов: первичные осмотр и обследование.

Остальные врачи — для повторных приемов.

Таким образом, конечно, участки расширятся, но загруженность их снизится. Кстати, говорит Евгений, в некоторых поликлиниках Минска такая система сейчас тестируется.

Для образования необходимо только одно крупное изменение, уверен Евгений: большее количество учебных заведений, чтобы можно было заниматься только в одну смену и в свободное время добавить больше дополнительных занятий.

Также новый мэр обязал бы все городские спортивные секции первый год обучения сделать бесплатным. Пускай, мол, родители смотрят, есть смысл продолжать занятия или нет — и, если не подошло, выбирать другое занятие для своих детей без дополнительных и ненужных затрат.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Общественный транспорт без автобусов

Сегодня нам говорят, что наш общественный транспорт убыточен и работает за счет дотаций, объем которых, по разным данным, доходит до 50%. Евгений предложил бы убрать из города все автобусные маршруты и те деньги, которые шли на них дотацию, направить на развитие сети маршрутных такси. Также он предложил сократить налог для маршрутчиков на 50−75%. Это увеличило бы количество машин и добавило пару новых маршрутов, что вполне позволило бы обеспечить перевозку всех пассажиров.

При хорошо развитой маршрутной сети мы сможем обеспечить комфортное и быстрое передвижение по городу, считает наш «мэр».



Фото: Hrodna.life

Культурная жизнь города и памятники разным эпохам

Единственное нужное изменение в культурной сфере, по мнению Евгения, — это запрет на строительство в центре. А вот развитие инфраструктуры для туристов новый мэр отдал бы на откуп молодым и амбициозным предпринимателям. Евгений уверен, что они все сами сделают удобно, хорошо и правильно. Главное, ненавязчиво следить, чтобы не наделали лишнего.

Также Евгений запретил бы движение транспорта в центре — и организовал, конечно, объездные пути.

Еще гродненец создал бы комиссию из экспертов разных стран, основной задачей которой будет раз и навсегда определиться с историческими ценностями города. Этот вопрос очень актуален, ибо в последнее время возникает много споров вокруг некоторых домов.



Статуя Ленина в Гродно во времена СССР. Фото: oldgrodno.by

Правда, такие атрибуты советского времени, как танк на площади Советской или статую Ленина на одноименной площади, Евгений оставил бы на своих местах. Мужчина уверен, что это — тоже наша история, хорошая она или плохая, но она часть нашего города. Но также необходимо, считает гродненец, чтобы в городском пространстве появились символы и других эпох. Например, Гродно просто необходим памятник Стефану Баторию, а также напоминания о временах, когда здесь была Речь Посполитая, когда город был в составе Российской империи, был территорией Польши, находился в СССР.

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