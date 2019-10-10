«Если б я была мэром». Екатерина считает, что власть должна быть ближе к нам: слушать, слышать, говорить

Источник материала: Tut.by

А у нас тут новый претендент на приз в 300 рублей в конкурсе «Если б я был мэром» . Екатерина вот считает, что мэр должен быть ближе к горожанам и прислушиваться к ним.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Наверное, каждый из нас в детстве мечтал стать мэром, губернатором или даже президентом. Представлял себе, что бы он сделал, находясь на таком посту, для своего города или района. Но со временем мы начинаем понимать, что стать мэром — это непростая задача. И очень большая ответственность — за весь город. Потому каждое действие, решение должно быть тщательно продумано, оценено, прежде чем начнутся какие-либо действия.

Могилев — очень красивый город с богатой историей. Я не спорю, нынешнее руководство города старается сделать его еще краше. Но что бы я сделала, будь я мэром?

Наверное, первая и самая злободневная проблема в городе — это состояние дорог. Оно оставляет желать лучшего, хотя работы по ремонту дорог идут постоянно. Если на центральных улицах дорожное покрытие в хорошем состоянии, то стоит свернуть куда-либо — будь то улица Строителей или улица Сосновая, либо в один из частных секторов Могилева, — там начинаются проблемы. Поэтому дорогами и качеством ремонта, на который выделяются немалые суммы из бюджета, я бы занялась в первую очередь.

Во-вторых, я считаю, что у нас в городе не хватает социальных объектов, таких как поликлиники. Население города с каждым годом увеличивается, строятся новые микрорайоны, а ведь это несет нагрузку на поликлиники. Люди стоят в огромных очередях, чтобы попасть к врачу. Поэтому, на мой взгляд, нашему городу нужны хотя бы две новых поликлиники.

Третий вопрос — это благоустройство. Как мне кажется, у нас в городе очень мало мест для прогулок с детьми. Несомненно, новый парк в Подниколье стал самым главным местом отдыха. Но это все-таки центр города, и ездить с окраины, чтобы погулять с ребенком, не всем удобно. Потому нужно благоустраивать детские площадки во дворах, чтобы можно было выйти на прогулку с ребенком рядом с домом, а не ехать в другой район города.

Также я считаю, что нужно больше мест для семейного отдыха. Например, нашему городу не хватает аквапарка. И, наверное, власть должна принять во внимание этот вопрос и заняться поиском инвестора, который сможет воплотить этот проект в жизнь.

Также нам нужно практически полностью обновить парк аттракционов, ведь те аттракционы, которые есть, уже давно устарели. Я бы даже пересмотрела систему оплаты за аттракционы, чтобы нужно было платить не за каждый аттракцион, а за время, проведенное в парке.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Как мэр не оставлю без внимания и вопрос с трудоустройством и достойной оплатой труда. Ведь из-за низких зарплат наши люди уезжают в другие города, а то и вовсе в другие страны — чтобы заработать. Зарплаты в нашем городе — одни из самых низких в стране, на многих предприятиях бывают задержки, что не очень хорошо сказывается на благосостоянии граждан. В этом вопросе, я считаю, мэр должен контролировать работу предприятий, оценивать действия руководства таких предприятий, принимать соответствующие меры к руководителям, чтобы в дальнейшем таких предприятий становилось меньше или вообще не было. Ведь если на предприятии хороший, компетентный руководитель — то и предприятие будет прибыльным и с хорошим уровнем зарплат.

Большой плюс в том, что у нас в городе открывают новые производства. Жаль только, что они не всегда экологически чистые. Но тем не менее это появление новых рабочих мест. Я бы как мэр и дальше привлекала инвестиции в наш город. И, конечно, решив построить какое-либо производство в черте города, я бы проводила общественное обсуждение, чтобы жители города могли выразить свою точку зрения.

Вообще мэр, как я считаю, должен быть ближе к жителям — ведь благополучие города зависит не только от мэра, но и от горожан. Поэтому решения, касающиеся каких-либо существенных изменений в городе, должны обсуждаться жителями совместно с руководством. Для этого, я считаю, нужно выделить больше дней на прямые линии с населением, проводить больше личных приемов граждан.

И — больше конкурсов, где жители города смогут предложить свои идеи, которые будут делать Могилев привлекательнее и лучше. Ведь если жители увидят открытость власти, то сами также пойдут навстречу властям, потому что будут уверены в том, что их услышат. К власти, открытой для общения с народом, будет больше доверия. А соответственно, и город, где власть прислушивается к жителям, будет развиваться.

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