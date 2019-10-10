ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Строительство мясокомбината по производству говядины по технологии «Халяль»

11.10.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Строительство мясокомбината по производству говядины по технологии «Халяль», строительство цеха переработки боенных отходов, строительство очистных сооружений производственных и хозяйственно-бытовых стоков, расширение существующего мясоперерабатывающего производства ЗАО «Агрокомбинат Несвижский», расположенного по адресу: Минская область, Несвижский район, д.Стрихоровщина».

Заказчик планируемой деятельности: Закрытое акционерное общество «Агрокомбинат Несвижский».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 222604, Минская область, Несвижский район, д. Новые Новоселки, ул. Садовая, 14.

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 222604, Минская область, Несвижский район, д. Новые Новоселки, ул. Садовая, 14.

Электронный адрес: aknesvizh@tut.by.

Телефон: +375-17-242-62-62.

Обоснование необходимости планируемой деятельности:

-основные направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития страны на текущее пятилетие определены в «Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы», утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 15.12.2016 г. № 466

Описание планируемой деятельности:

-проектом предусматривается строительство цеха по производству говядины мощностью до 200 голов/смену, транспортной и инженерной инфраструктуры в районе деревни Стрихоровщина Несвижского района.

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие такого решения:

-по результатам оценки воздействия на окружающую среду будет принято решение о возможности реализации заявленных намерений, проектная документация будет представлена для проведения государственной экологической экспертизы.

В случае получения положительного заключения государственной экологической экспертизы, при обращении ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» в Несвижский районный исполнительный комитет будет принято решение о проведении работ.

Место размещения планируемой деятельности:

-планируемая площадка расположена в районе деревни Стрихоровщина Несвижского района. Общая площадь участка 4,0 га земли сельскохозяйственного назначения – 4,0 га, в т.ч. других земель – 4,0 га.

Срок реализации планируемой деятельности:

-реализация проекта — 2019 — 2021 г.

Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений по отчету об ОВОС:

с 11 октября 2019 года по 11 ноября 2019 г.

С документацией по ОВОС можно ознакомиться:

Инженерно-консалтинговая компания ОДО «ЭНЕКА» (220125, г. Минск, пр. Независимости, 177-1, тел. +375173932790).

Контактное лицо: Нач. отдела экологии Викторчик Анна Александровна, тел. +375-29-678-68-24, gaimanova@tut.by).

В Несвижском районном исполнительном комитете (222603, Республика Беларусь, г. Несвиж, ул. Советская, 1, тел.: +375-17-705-94-49; факс:  + 375-17-705-10-91; e-mail:info@nesvizh.gov.by.; сайт: www.nesvizh.minsk-region.by).

Контактное лицо: Афанасик Михаил Викентьевич — заместитель председателя Несвижского райисполкома, тел. +375-1770-5-14-52.

Орган, ответственный за принятие решения в отношении хозяйственной деятельности. Информация о характере принимаемого решения: Несвижский районный исполнительный комитет. Разрешение на проектирование и строительство (222630, г. Несвиж, ул. Советская, 1, тел. 8-017-705-94-49, факс: 8-017-705-10-91, www.nesvizh.minsk-region.by) Электронный адрес: info@nesvizh.gov.by.

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) и о намерении проведении общественной экологической экспертизы можно направить: в Несвижский районный исполнительный комитет (222603, г. Несвиж, ул. Советская, 1) в срок до 20 октября 2019 г. (в течение 10 рабочих дней со дня опубликования уведомления). В случае наличия заявления от общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС и (или) общественной экологической экспертизе оно будет проведено в 9.00 12 декабря 2019 г. в Несвижском районном исполнительном комитете по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 1, каб. 108. Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут.

Место и дата опубликования уведомления:

– в электронном виде — на сайте Несвижского районного исполнительного комитета www.nesvizh.minsk-region.by с 11.10.2019 г.;

– в печатных средствах массовой информации — в газете «Нясвiжскiя Навiны» № 77 от 11.10.2019 г.

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Строительство мясокомбината по производству говядины...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Если б я была мэром». Екатерина считает, что власть должна быть ближе к нам: слушать, слышать, говорить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика