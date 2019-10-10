Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Строительство мясокомбината по производству говядины по технологии «Халяль», строительство цеха переработки боенных отходов, строительство очистных сооружений производственных и хозяйственно-бытовых стоков, расширение существующего мясоперерабатывающего производства ЗАО «Агрокомбинат Несвижский», расположенного по адресу: Минская область, Несвижский район, д.Стрихоровщина».

Заказчик планируемой деятельности: Закрытое акционерное общество «Агрокомбинат Несвижский».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 222604, Минская область, Несвижский район, д. Новые Новоселки, ул. Садовая, 14.

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 222604, Минская область, Несвижский район, д. Новые Новоселки, ул. Садовая, 14.

Электронный адрес: aknesvizh@tut.by.

Телефон: +375-17-242-62-62.

Обоснование необходимости планируемой деятельности:

-основные направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития страны на текущее пятилетие определены в «Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы», утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 15.12.2016 г. № 466

Описание планируемой деятельности:

-проектом предусматривается строительство цеха по производству говядины мощностью до 200 голов/смену, транспортной и инженерной инфраструктуры в районе деревни Стрихоровщина Несвижского района.

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие такого решения:

-по результатам оценки воздействия на окружающую среду будет принято решение о возможности реализации заявленных намерений, проектная документация будет представлена для проведения государственной экологической экспертизы.

В случае получения положительного заключения государственной экологической экспертизы, при обращении ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» в Несвижский районный исполнительный комитет будет принято решение о проведении работ.

Место размещения планируемой деятельности:

-планируемая площадка расположена в районе деревни Стрихоровщина Несвижского района. Общая площадь участка 4,0 га земли сельскохозяйственного назначения – 4,0 га, в т.ч. других земель – 4,0 га.

Срок реализации планируемой деятельности:

-реализация проекта — 2019 — 2021 г.

Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений по отчету об ОВОС:

с 11 октября 2019 года по 11 ноября 2019 г.

С документацией по ОВОС можно ознакомиться:

Инженерно-консалтинговая компания ОДО «ЭНЕКА» (220125, г. Минск, пр. Независимости, 177-1, тел. +375173932790).

Контактное лицо: Нач. отдела экологии Викторчик Анна Александровна, тел. +375-29-678-68-24, gaimanova@tut.by).

В Несвижском районном исполнительном комитете (222603, Республика Беларусь, г. Несвиж, ул. Советская, 1, тел.: +375-17-705-94-49; факс: + 375-17-705-10-91; e-mail:info@nesvizh.gov.by.; сайт: www.nesvizh.minsk-region.by).

Контактное лицо: Афанасик Михаил Викентьевич — заместитель председателя Несвижского райисполкома, тел. +375-1770-5-14-52.

Орган, ответственный за принятие решения в отношении хозяйственной деятельности. Информация о характере принимаемого решения: Несвижский районный исполнительный комитет. Разрешение на проектирование и строительство (222630, г. Несвиж, ул. Советская, 1, тел. 8-017-705-94-49, факс: 8-017-705-10-91, www.nesvizh.minsk-region.by) Электронный адрес: info@nesvizh.gov.by.

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) и о намерении проведении общественной экологической экспертизы можно направить: в Несвижский районный исполнительный комитет (222603, г. Несвиж, ул. Советская, 1) в срок до 20 октября 2019 г. (в течение 10 рабочих дней со дня опубликования уведомления). В случае наличия заявления от общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС и (или) общественной экологической экспертизе оно будет проведено в 9.00 12 декабря 2019 г. в Несвижском районном исполнительном комитете по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 1, каб. 108. Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут.

Место и дата опубликования уведомления:

– в электронном виде — на сайте Несвижского районного исполнительного комитета www.nesvizh.minsk-region.by с 11.10.2019 г.;

– в печатных средствах массовой информации — в газете «Нясвiжскiя Навiны» № 77 от 11.10.2019 г.