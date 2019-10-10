В минувшую пятницу, 4 октября, в глусской гимназии прошел праздник, посвященном Дню учителя

Источник материала: Радзiма





В минувшую пятницу, 4 октября, в актовом зале глусской гимназии на празднике, посвященном Дню учителя, собрались представители всех педагогических коллективов района. Учителя, воспитатели, методисты, руководители, педагоги дополнительного образования, ветераны педагогического труда, молодые специалисты… Те, кто вкладывает в детские головы премудрости наук, а в сердца — добро и человечность, кто учит, вдохновляет, терпеливо ведет за собой, помогая верить в себя и найти свой путь в жизни.