|
Золотая осень. Погода в Гомеле в выходные
11.10.2019 09:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайший уик-энд погода
Улучшение погодных условий гомельчане заметят уже сегодня. А в выходные придет золотая осень.
В субботу облачно с прояснениями и +15°С.
В воскресенье до +19°С и без осадков.
Хороших выходных, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Улучшение погодных условий гомельчане заметят уже сегодня. А в выходные придет золотая осень.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)