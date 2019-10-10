Золотая осень. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

В ближайший уик-энд погода преподнесет нам приятный сюрприз — потеплеет, исчезнут тучи и выглянет солнце.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Улучшение погодных условий гомельчане заметят уже сегодня. А в выходные придет золотая осень.

В субботу облачно с прояснениями и +15°С.

В воскресенье до +19°С и без осадков.

Хороших выходных, друзья!

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