|
Тепло вернулось! Погода в Могилеве в выходные
11.10.2019 09:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тепло возвращается! На следующей неделе прогнозируют — да-да, это не шутка — до +18°С. И еще будет много солнца. А вот в эти выходные будет ветрено, местами возможны небольшие осадки. Но на термометре будет выше +12°С, а это уже классно.
Сегодня, 11 октября, будет максимум +10°С, переменная облачность. Днем возможен дождь.
В субботу потеплеет до +12°С, но поднимется сильный ветер с порывами до 18 м/с. Будет пасмурно, местами возможны небольшие дожди.
В воскресенье, 13 октября, порывистый ветер утихнет ко второй половине дня. Будет +12…+14°С, днем — солнечно.
В понедельник прогнозируют +18°С и солнце! Впечатление от возвращения лета подпортит порывистый ветер в середине суток.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не верится, но на следующей неделе прогнозируют до +18 градусов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)