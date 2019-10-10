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Тепло вернулось! Погода в Могилеве в выходные

11.10.2019 09:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тепло возвращается! На следующей неделе прогнозируют — да-да, это не шутка — до +18°С. И еще будет много солнца. А вот в эти выходные будет ветрено, местами возможны небольшие осадки. Но на термометре будет выше +12°С, а это уже классно.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сегодня, 11 октября, будет максимум +10°С, переменная облачность. Днем возможен дождь.

В субботу потеплеет до +12°С, но поднимется сильный ветер с порывами до 18 м/с. Будет пасмурно, местами возможны небольшие дожди.

В воскресенье, 13 октября, порывистый ветер утихнет ко второй половине дня. Будет +12…+14°С, днем — солнечно.

В понедельник прогнозируют +18°С и солнце! Впечатление от возвращения лета подпортит порывистый ветер в середине суток.

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Не верится, но на следующей неделе прогнозируют до +18 градусов.
 
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