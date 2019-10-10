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В заказнике «Лебяжий» заметили строительную технику и новую бетонную дорогу. Узнали, что это

11.10.2019 10:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Похоже, в заказнике «Лебяжий» снова что-то возводят, уже с противоположной стороны от стройки компании «Тапас» — такие опасения в четверг выражали жители домов, расположенных неподалеку от охраняемой природной территории. Но оказалось, что там просто решили почистить пруд.


Техника, которую заметили на берегу пруда «Лебяжий»

Жители домов, расположенных неподалеку от заказника Лебяжий, сообщили, что на берегу местного пруда снова вырубаются деревья и появилась дорога из бетонных блоков.


Ресторан на другом берегу пруда «Лебяжий»

Повышенное внимание общественности к заказнику объясняется тем, что на другом берегу пруда группа компаний «Тапас» строит жилой комплекс «Олимпик Парк», а также ресторан. Ту стройку узаконили указом президента постфактум.

Вот так выглядит бетонная дорога, которая появилась в заказнике теперь.


TUT.BY выяснил, что заказчик нынешних работ на охраняемой территории — «Минскзеленстрой». Местный пруд собираются почистить.

Начальник службы по охране и защите леса УП «Минское лесопарковое хозяство» Алексей Апёнок объяснил, что «Лебяжий» — искусственный водоем, который появился во время строительства проспекта Победителей (раньше — Машерова), на месте бывших торфоразработок.


— Водоприток в пруд уменьшен, водообмен затруднен, из-за этого водоем зарастает растительностью, — рассказал Алексей Апёнок. — Назрела необходимость провести мероприятия по улучшению гидрологического режима территории. С момента образования заказника по настоящее время пруд не очищали от водной растительности и мусора. Если ничего не сделать сейчас, зарастание водоема достигнет катастрофических объемов.

Решение об очистке акватории приняли на основании научных исследований специалистов Национальной академии наук Беларуси.


— К акватории пруда устроили временную дорогу — она нужна для подъезда и установки специализированных агрегатов. Для дороги выбрали оптимальный маршрут, удаляли кусты, деревья не вырубали. После окончания мероприятий дорогу демонтируют, а территорию приведут в первоначальное состояние. Все работы производятся под присмотром специалистов, — добавили в Минском лесопарковом хозяйстве.

Очищать пруд начнут на следующей неделе.

 
 
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