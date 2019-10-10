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Немного дождей и солнца. Погода в Гродно в выходные

11.10.2019 10:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные будет немного пасмурно, немного дождей и ветра, а еще немного солнца, сообщает pogoda.by.

В субботу в дневные часы — +12…14°C. Утром — сплошная облачность, днем возможны дожди и сильный ветер. Вечером также дожди.

В воскресенье — переменная облачность, без осадков. Вечером — ясно. Днем — +16…18°C.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в выходные будет немного пасмурно, немного дождей и ветра, а еще немного солнца.
 
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