Жительница Витебского района хотела купить машину, а вместо этого лишилась 1300 рублей

Источник материала: Tut.by

После того, как женщина перевела «продавцу» деньги, он исчез. Как и группа в соцсети, в которой по привлекательным ценам предлагались автомобили. Об этом сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Женщина из Витебского района решила купить машину. Поисками машины она занималась через Интернет.

— Во время мониторинга одной из социальных сетей ей на глаза попалась группа, которая предлагала очень выгодные условия по приобретению иномарок. Продавцы обещали удобную систему рассрочки и даже обещали доставить машину из Европы уже с растаможкой, — рассказали в милиции.

Между потенциальным покупателем и продавцом завязалась переписка, которая продолжалась несколько месяцев. В итоге женщина перевела на виртуальный кошелек первую часть денег, эквивалентую 1300 рублям, за выбранный ей Volkswagen. Сразу же после этого «продавец» исчез, как и группа в социальной сети.

Женщина обратилась в милицию. В отношении моешнников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК Беларуси (хищение путем использования компьютерной техники).