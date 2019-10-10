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В Брест на учения приедут российские десантники

11.10.2019 11:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 21 по 25 октября на полигоне «Брестский» пройдет совместное белорусско-российское тактическое учение с боевой стрельбой, сообщает Минобороны.


В учениях примет участие парашютно-десантный батальон ВДВ ВС России. Они прибудут в Брест 12 октября.

В ходе учения стороны отработают вопросы организации взаимодействия между подразделениями ВС Беларуси и России, обменяются опытом ведения специальных действий, совершат прыжки с парашютом, в том числе в ночное время, осуществят десантирование техники, преодолеют водную преграду, а также проведут боевые стрельбы, сообщает Министерство обороны.

В учении будут задействованы: беспилотные авиационные комплексы, вертолеты Ми-8 и Ми-24, самолеты Ил-76МД и Як-130.

 
Теги: Брест
 
 
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В учении будут задействованы: беспилотные авиационные комплексы, вертолеты Ми-8 и Ми-24, самолеты Ил-76МД и Як-130.
 
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