69-летний житель Брестчины облил неизвестной жидкостью судебного исполнителя: возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

69-летний житель Брестского района подозревается в угрозе насилием в отношении судебного исполнителя, сообщил в своем телеграм-канале Следственный комитет.



Фото: Следственный комитет

Утром 9 октября подозреваемый в одном из кабинетов отдела принудительного исполнения Брестского района облил неустановленной жидкостью 27-летнего судебного исполнителя и его рабочее место. В момент совершения указанных действий мужчина был задержан находившимся в кабинете сотрудником милиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса. В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Для установления химического состава жидкости назначена экспертиза.



