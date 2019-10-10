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69-летний житель Брестчины облил неизвестной жидкостью судебного исполнителя: возбуждено уголовное дело

11.10.2019 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

69-летний житель Брестского района подозревается в угрозе насилием в отношении судебного исполнителя, сообщил в своем телеграм-канале Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

Утром 9 октября подозреваемый в одном из кабинетов отдела принудительного исполнения Брестского района облил неустановленной жидкостью 27-летнего судебного исполнителя и его рабочее место. В момент совершения указанных действий мужчина был задержан находившимся в кабинете сотрудником милиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса. В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Для установления химического состава жидкости назначена экспертиза.


 
 
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