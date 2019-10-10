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Из белорусских аптек пропал австрийский препарат, который принимают при раке груди

11.10.2019 11:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из белорусских аптек пропал австрийский препарат «Тамоксифен-Эбеве». Его в том числе принимают онкобольные, например, при раке молочной железы. В Минздраве обещают, что поставки скоро возобновятся, а раковые больные обеспечены украинским «Тамоксифеном» бесплатно.


Фото: Reuters

При некоторых злокачественных новобразованиях пациентам назначают препарат «Тамоксифен». За счет госбюджета белорусы обеспечены украинским лекарством. Однако человек может принимать препарат и других производителей — за свой счет. Так многие покупали австрийский «Тамоксифен-Эбеве». Однако он пропал из аптек, рассказала TUT.BY онкопациентка из Минска.

На ресурсе tabletka.by, действительно, предлагают только украинское лекарство. Там же в разделе «вопрос-ответ» люди регулярно спрашивают, когда же появится австрийский препарат. Им отвечают, что «лекарство закупается централизованно, данный вопрос в компетенции РУП «Белфармация».

В России выбор этого лекарства в аптеках более широкий, чем у нас. Например, продается препарат производства Финляндии, Германии, России.

Пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун отметила, что закупка лекарств за бюджетные деньги происходит через электронный аукцион и другие процедуры госзакупок. В 2019 году победителем аукциона стал украинский производитель препарата «Тамоксифен». Им пациентов по рецептам обеспечивают бесплатно.

При этом у нас в стране зарегистрировано еще два «Тамоксифена» — EBEWE (Австрия) и EGIS (Венгрия). Препарат производства Германии и Финляндии в Беларуси не зарегистрирован.

Как отмечают в Минздраве, «Тамоксифен-Эбеве» есть в РУП «Белфармация» для отсроченного обслуживания пациентов по рецептам врача. Речь идет о том, что если у человека есть рецепт на австрийский «Тамоксифен-Эбеве», то он может прийти в свою аптеку, заказать его и лекарство привезут со склада в течение нескольких дней.

В ведомстве отмечают, что очередная поставка «Тамоксифена-Эбеве» ожидается в ноябре 2019 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Из белорусских аптек пропал австрийский препарат «Тамоксифен-Эбеве». Его в том числе принимают онкобольные, например, при раке молочной железы.
 
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