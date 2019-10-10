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У минчан решили узнать, довольны ли они качеством медицины
11.10.2019 11:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчан и жителей Минской области попросили оценить доступность медицинской помощи.
У жителей столицы и Минской области поинтересовались, довольны ли они доступностью медпомощи. На сайте комитета по здравоохранению Мингорисполкома появился
Например, спрашивают, удовлетворены ли вы медицинской помощью в поликлинике по месту жительства, пользуетесь ли электронным рецептом, обращаетесь ли в частные медцентры, как оцениваете работу врачей.
Также есть вопрос о том, почувствовали ли вы изменения в работе поликлиники по месту жительства с началом работы врача общей практики. Напомним, что к концу года 75% терапевтов уже
Пройти опрос можно
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Минчан и жителей Минской области попросили оценить доступность медицинской помощи.
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