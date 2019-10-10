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У минчан решили узнать, довольны ли они качеством медицины

11.10.2019 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчан и жителей Минской области попросили оценить доступность медицинской помощи.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

У жителей столицы и Минской области поинтересовались, довольны ли они доступностью медпомощи. На сайте комитета по здравоохранению Мингорисполкома появился опрос на этот счет. Он состоит из 11 вопросов.

Например, спрашивают, удовлетворены ли вы медицинской помощью в поликлинике по месту жительства, пользуетесь ли электронным рецептом, обращаетесь ли в частные медцентры, как оцениваете работу врачей.

Также есть вопрос о том, почувствовали ли вы изменения в работе поликлиники по месту жительства с началом работы врача общей практики. Напомним, что к концу года 75% терапевтов уже будут работать врачами общей практики. Перед тем, как стать врачом общей практики, медик проходит курсы переподготовки. Они есть во всех медицинских вузах и БелМАПО. Специалистов дополнительно обучают другим направлениям, которые сегодня закрывают узкие врачи-специалисты. Это эндокринология, ЛОР, офтальмология, пульмонология, кардиология.

Пройти опрос можно здесь.

 
 
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Минчан и жителей Минской области попросили оценить доступность медицинской помощи.
 
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