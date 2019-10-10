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«Проснулась ночью и думала, что умираю». Люди с паническими атаками - о борьбе и принятии

11.10.2019 11:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вам когда-нибудь было беспричинно страшно? Как правило, такое чувство мы испытываем по серьезным поводам. Но у наших сегодняшних героев все иначе: панические атаки могут настигнуть их в любое время дня, а триггером может послужить неожиданный телефонный звонок. Как жить, когда у тебя начинает беспричинно (как тебе сначала кажется) колотиться сердце, дышать становится невероятно трудно, а вечером ты не знаешь, удастся ли поспать или приступ вернется снова. Мы поговорили с людьми, которые через это прошли и смогли научиться жить с паническими атаками.

 
 
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