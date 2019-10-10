«Как на суде появилась прослушка, которую уничтожили?» Рассматривают апелляцию по делу Доморацкого

Источник материала: Tut.by

Мингорсуд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело по обвинению бывшего заместителя главы Минска Андрея Доморацкого в получении взятки, незаконной премии и злоупотреблении властью. Ранее его приговорили к 12 годам колонии, но сам фигурант с первого дня настаивает: он невиновен. Выслушав аргументы стороны защиты суд решил взять перерыв до 25 октября.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Приговор бывшему чиновнику огласили в июне: 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, а также штраф в 76,5 тысячи рублей и взыскание еще 5 тысяч по гражданскому иску.

Начиная с момента задержания, а потом в течение более двух месяцев судебного процесса Доморацкий настаивал : «Можете меня хоть расстрелять, я не брал взятки».

Ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч. 1 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

Адвокат: «Нет даже запаха взятки в этом деле»

В начале заседания адвокат Андрея Доморацкого Дмитрий Горячко заявил: фигурант просит доставить его в суд, чтобы присутствовать лично. Но прокурор возразил: нет оснований, судебная коллегия под председательством Владимира Степурко была на его стороне.

Доморацкий писал в своей жалобе, что не совершал преступлений, за которые осужден. По его мнению, факты искажены, а при сборе доказательств допускались такие грубые нарушения, что об их достоверности говорить не приходится. Судьи зачитывали жалобу фигуранта полчаса и подытожили: «Просит приговор отменить, а производство прекратить».

Адвокат Доморацкого настаивает на том, что преступлений как таковых не было:

— Он уже с мая прошлого года находится в местах лишения свободы. Надеялся, что суд первой инстанции разберется… Андрей Доморацкий не получал никакого незаконного вознаграждения от Володько в 2,5 тысячи долларов. Это надо было доказать, но ни на следствии, ни в суде доказательств предоставлено не было. Доказательства в этом деле вообще можно разделить на три части: одна носит характер предположений, другая — суд сам их нашел, а третья — не основаны на законе.

По словам Дмитрия Горячко, по эпизоду о взятке в деле появились материалы прослушки из 2015-го — когда сотрудники ОАЦ следили за бизнесменом Володько (который якобы и передал 2,5 тысячи долларов взятки чиновнику).

— Но из их разговора никак не следует, что Володько хочет дать деньги или Доморацкий хочет получить. И считаю, еще тогда было принято правильное решение об уничтожении этих материаловпрослушки. Но в 2018 году они почему-то появляются вновь. Защита пыталась выяснить, как уничтоженные материалы могут так появится — сначала в КГБ, потом в УСК по Минску. Но суд, к сожалению, это так и не выяснил.

Защитник Доморацкого напомнил: его клиента обвиняют в том, что за взятку он помог решить вопрос с установкой летней террасы кафе. При этом в деле нет разрешений от исполкома, а есть ответ: ведомство не возражает, только если согласуют по закону в управлении архитектуры и в Минкульте (здание, в котором хотели открыть кафе, относится к историческим). Трижды исполком не давал «добро», а потом террасу и вовсе снесли.

— Суд пришел к выводу, что получение отрицательного ответа не свидетельствует, что деньги Доморацкому не передавались. Тогда что свидетельствует о том, что деньги не передавались? Как тогда опровергнуть обвинение? (…) Если деньги передают и получают отказ, то вывод один, по моему мнению — деньги не передавались, — отметил адвокат.

Горячко заявил, что суд первой инстанции занял обвинительный уклон. Адвокат упомянул, как судья интересовалась у Доморацкого, готов ли он возместить сумму предполагаемой взятки.

— Хотя мой подзащитный не признавал вину, о чем заявил. Но ему ответили: если возместите, то наказание не будет превышать половины максимально предусмотренного. Тогда у меня не осталось сомнений, что суд занимает обвинительный уклон. И я был вынужден заявить отвод судье, но он был отклонен. А последующий приговор только подтвердил мои догадки. (…) Нет даже запаха взятки в этом деле!

Горячко отметил, что чиновника нельзя обвинять и в незаконном получении одной премии — к назначению таких выплат Доморацкий не имеет отношения. Да и потом он вернул эти деньги, когда у самого возникли вопросы.

Затронул адвокат и обвинение в злоупотреблении властью. Изначально обвиняемого упрекали в том, что он «необоснованно сэкономил» на выплатах Главного управления потребительского рынка в адрес исполкома (на тот момент Доморацкий возглавлял это учреждение). Такая «скидка» полагалась ГУПРу за успешное выполнение показателей по рентабельности продажи услуг и безубыточность. Но обвинение считает, что тут были махинации. И деньги должны были пойти в казну города, а ГУПР потратил их на выплаты по кредиту.

— И хотя обвинитель потом отказался от ущерба по этому обвинению — а именно 3 993 536 рублей и 54 копеек (там действительно все было настолько очевидно, что защита собиралась и так заявить в суде экспертизу) — но даже после отказа формулировка о неосновательном сбережении из обвинения не ушла! Впервые в практике вижу, что организация выполняет свои обязательства и получает деньги за это, направляет их на погашение кредита, который обязана платить — и эту сумму выставляют неосновательным сбережением!

Адвокат отметил, что на объективное рассмотрение дела негативно повлиял и тот факт, что в суд так и не вызвали на допрос свидетеля Андрея Шорца — бывшего мэра города.

Сторона защиты просит суд апелляционной инстанции оправдать Доморацкого. После того, как жалобы были изучены и выступили адвокаты, судья Владимир Степурко заявил:

— Для дополнительной проверки озвученных доводов судебная коллегия считает необходимым отложить рассмотрение дела до 25 октября.

Дело Доморацкого

Напомним, Андрея Доморацкого обвиняли по трем статьям. По версии следствия, он получил взятку в 2,5 тысячи долларов за помощь в благоприятном решении вопроса по размещению летнего кафе Golden coffee на улице Кирова в Минске. Доморацкого не задерживали с поличным, показания против него дал бизнесмен Василий Садовский, но во время допроса в суде отказался от своих слов . Он рассказал, что признательные показания написал под диктовку следователя, потому что хотел поскорее вернуться из СИЗО КГБ домой. Согласно обвинению, деньги передавались через знакомого Садовского, бизнесмена Дмитрия Володько.

Еще один эпизод обвинения — якобы фигурант незаконно получил премию в одну тысячу долларов за искусственно завышенные показатели работы ГУПРа. Премию, кстати, согласовал бывший мэр столицы Андрей Шорец. Доморацкий в итоге вернул премию за два месяца до задержания, как только увидел, что не сходятся показатели — и бухгалтер приняла деньги, это документально подтверждено.

Третье — злоупотребление властью. По первоначальной версии, из-за распоряжений Доморацкого бюджет города не получил 3 млн рублей (хотя позже прокурор отказался от этой части обвинения и исключил сумму). Так, в сентябре 2018-го чиновник ушел с должности замглавы города (в рамках оптимизации) и стал начальником главного управления потребительского рынка (ГУПР) Мингорисполкома. В 2007 году в центре Минска был построен торговый центр «Столица», принадлежит он городу. Кредит на строительство брало ГУПР, гарантом по выплате являлся учредитель — исполком. Деньги с аренды торговых площадей ГУПР должен был перечислять на погашение кредита. По решению властей города, при выполнении всех прогнозных показателей ГУПР мог не перечислять в бюджет Минска 25% от полученной аренды, а направлять средства на нужды управления. Как заявлял Комитет госконтроля, ГУПР искусственно завысил показатели и «необоснованно сэкономил» те самые 25%, а значит, это ущерб бюджету города. Хотя деньги пошли на погашение кредита (поскольку тех 75% просто не хватало на платежи, а если бы ГУПР не рассчитался, то пришлось платить исполкому как гаранту по кредиту — из местного бюджета).