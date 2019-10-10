В Минске задержали вора, который ходил по подъездам многоэтажек и искал незапертые квартиры

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали серийного вора-«ручечника». Мужчина ходил по подъездам многоэтажек и искал незапертые квартиры. Подробности сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД

36-летний мужчина ходил по подъездам столичных многоэтажек и искал незапертые квартиры, где он забирал все, что попадалось на глаза: мобильники, кошельки с деньгами и кредитками.

Мужчину поймали с поличным, когда в очередной раз в открытой квартире он собирался похитить женскую сумку. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Известно, что вор-«ручечник» до этого сидел в тюрьме за кражи. В милиции сообщают, что мужчина может быть причастен к таким же кражам в областных центрах.