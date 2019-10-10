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И жук, и жаба…
11.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Моя бабушка работает на КГБ
Альтернативно одаренные…
Однако же, не всем удается так пристроиться, как Андрею Санникову. Кто-то действительно не так уж замечательно себя чувствует, и поэтому с чистой совестью может кричать: «Ребята, мы в дерьме!»
Тот же Андрей Санников, выступая в Бресте в ходе президентской кампании, на вопрос о том, что хорошего он видит в президентстве Александра Лукашенко, ответил предельно коротко:
— Ничего.
Чтобы дать такой ответ – нужно у «сабакі вочы пазычыць». Не видеть годы экономического роста, грандиозные социальные проекты, новые кварталы городов. Впрочем, здесь Санников не одинок. Ему в поддержку – подобные деятели и пропагандистские медиа-ресурсы, которые тоже в упор не видят тех изменений, которые прошли в стране за то время, когда она взяла курс на построение социального государства.
Страна дала возможность людям найти применение себе. Тех, кто не нашел свое место – немного. Не хочешь работать на государство – работай на себя. Условия для ведения бизнеса сегодня, по словам тех, кто в нем не один год, не просто приемлемые. Они – замечательные.
Уменьшилось число проверок. Простота в регистрации. Безвозмедная помощь государства безработному, решившему начать собственное дело. Градация налогов в зависимости от величины населенного пункта.
Государство одного не может – дать мозги.
Бизнес – это всегда риск и умение предвидеть. А вот здесь у записных друзей народа – явная проблема. Успешных бизнесменов среди них нет. Да и вообще успешных нет. Стали продвигать кандидатуру фермера-неудачника из Березы явно с надеждой на сочувствие избирателя. Предполагаю, что идея с его избранием потерпит неудачу. Народ у нас жалостливый, но голосует обычно за состоявшихся кандидатов.
Предвидению, необходимому для ведения бизнеса, нельзя научиться. Так же, как и приобрести харизму. Она или есть, или ее нет. Как ее не хватало, например, Татьяне Короткевич, записному другу наших брестских «сторонников перемен». Татьяна, если кто забыл, была кандидатом в президенты страны. Я присутствовал на встрече с ней, слушал. Некоторые моменты выступления позабавили. Например, свое право занять президентсткое кресло она обосновала тем, что имеет богатый опыт работы в должности заведующей отделением в Территориальном центре социальной защиты населения одного из районов города Минска.
Мне тогда подумалось: если завотделением центра соцзащиты может с легкостью исполнять обязанности Президента Беларуси, то какой пост может занять, например, начальник управления облисполкома? Наверное, Председателя КНР…
А насчет харизмы… Не оставляло чувство сопереживания, когда, например, кандидат заученными фразами в нужный момент пыталась «зажечь» зал. Не её это стихия.
Хотя для депутата харизма, возможно, и не главное. Ведь в нашем парламенте как-то умеют обходиться без оскорблений, драк, захватов кресла спикера. Если нам этого не хватает – пожалуйста, выбираем ярких нонконформистов. Тогда пройдут в Палату Представителей профессиональные революционеры, они же десятилетиями безработные, фермеры не столько с крестьянской, сколько с авантюрной жилкой, специалисты из разряда «муж на час» (есть и такой). Если парламент нужен пусть неяркий, но дееспособный – туда пройдут депутаты другого склада.
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> Так в народе принято называть разношерстную компанию. Именно это сравнение просится на язык, когда видишь, кого пытаются выдвинуть на Брестчине кандидатами в...
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