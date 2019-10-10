И жук, и жаба…

Источник материала: Полесская правда



Так в народе принято называть разношерстную компанию. Именно это сравнение просится на язык, когда видишь, кого пытаются выдвинуть на Брестчине кандидатами в депутаты те «силы», что высокопарно величают себя «сторонниками перемен».

Слово «силы» ставим в кавычки, потому что на полном серьезе нельзя называть политической силой тех, кто представляет собой, по сути, кружки политизированных граждан, уверенных, что именно они обладают тайным знанием в части создания счастливого будущего.

Партийные программы анализировать не будем. Бумага стерпит, а умельцев красиво писать сегодня достаточно. Смущают не «прелестные» программы.

Смущает облик их создателей.

Моя бабушка работает на КГБ

Это, как правило, нонконформисты – люди, которые поддерживают мнения, идеи, принципы, не являющиеся устоявшимися или господствующими в обществе. Это не беда, все мы разные. Беда в другом – постоянная претензия на то, чтобы переформатировать общество по своему образцу. Исходя из этого – упреки обществу, упорно не желающему себе таких вождей.

«Вы живете в далеком тоталитарном прошлом», — говорит один.

«Повально ничего не хотят менять», — стонет другой.

Причем первый цитируемый позиционирует себя как социал-демократа. Поэтому именно его упреки выглядят, как минимум, неубедительно. Ведь именно из структур российской социал-демократии и вышли большевики, давшие пример классического тоталитарного общества. Так что неча на зеркало пенять, дорогие социал-демократы…

Однако более интересно второе высказывание. Оно – свидетельство того, что, несмотря ни на что, доверия в обществе, иными словами, социальной базы, так и не удалось найти.

Не идут люди за теми, кто, прикрываясь липовыми фирмами и не менее липовой деятельностью, может себе позволить вполне себе сносное существование. А попробуй узнать, за что живут, тут же получишь гневный отпор.

Подобную бестактность на днях проявил журналист, который попытался узнать уровень доходов одного лондонского сидельца, белорусского эмигранта, бывшего кандидата на должность Президента Андрея Санникова. Санников гневно пресек кощунственную попытку, назвав подобный вопрос… кагэбистским.

Ответ бывшего политика лично заставил меня задуматься. Вспомнил, как моя бабушка интересовалась зарплатой внука. Включив логику, я понял, на кого работает эта милая старушка – на госбезопасность! Спасибо Андрею Санникову, что раскрыл мне глаза на истинную сущность родственницы…

Альтернативно одаренные…

Однако же, не всем удается так пристроиться, как Андрею Санникову. Кто-то действительно не так уж замечательно себя чувствует, и поэтому с чистой совестью может кричать: «Ребята, мы в дерьме!»

Простите, не мы, а вы…

Тот же Андрей Санников, выступая в Бресте в ходе президентской кампании, на вопрос о том, что хорошего он видит в президентстве Александра Лукашенко, ответил предельно коротко:

— Ничего.

Чтобы дать такой ответ – нужно у «сабакі вочы пазычыць». Не видеть годы экономического роста, грандиозные социальные проекты, новые кварталы городов. Впрочем, здесь Санников не одинок. Ему в поддержку – подобные деятели и пропагандистские медиа-ресурсы, которые тоже в упор не видят тех изменений, которые прошли в стране за то время, когда она взяла курс на построение социального государства.

Страна дала возможность людям найти применение себе. Тех, кто не нашел свое место – немного. Не хочешь работать на государство – работай на себя. Условия для ведения бизнеса сегодня, по словам тех, кто в нем не один год, не просто приемлемые. Они – замечательные.

Уменьшилось число проверок. Простота в регистрации. Безвозмедная помощь государства безработному, решившему начать собственное дело. Градация налогов в зависимости от величины населенного пункта.

Государство одного не может – дать мозги.

Бизнес – это всегда риск и умение предвидеть. А вот здесь у записных друзей народа – явная проблема. Успешных бизнесменов среди них нет. Да и вообще успешных нет. Стали продвигать кандидатуру фермера-неудачника из Березы явно с надеждой на сочувствие избирателя. Предполагаю, что идея с его избранием потерпит неудачу. Народ у нас жалостливый, но голосует обычно за состоявшихся кандидатов.

Предвидению, необходимому для ведения бизнеса, нельзя научиться. Так же, как и приобрести харизму. Она или есть, или ее нет. Как ее не хватало, например, Татьяне Короткевич, записному другу наших брестских «сторонников перемен». Татьяна, если кто забыл, была кандидатом в президенты страны. Я присутствовал на встрече с ней, слушал. Некоторые моменты выступления позабавили. Например, свое право занять президентсткое кресло она обосновала тем, что имеет богатый опыт работы в должности заведующей отделением в Территориальном центре социальной защиты населения одного из районов города Минска.

Мне тогда подумалось: если завотделением центра соцзащиты может с легкостью исполнять обязанности Президента Беларуси, то какой пост может занять, например, начальник управления облисполкома? Наверное, Председателя КНР…

А насчет харизмы… Не оставляло чувство сопереживания, когда, например, кандидат заученными фразами в нужный момент пыталась «зажечь» зал. Не её это стихия.

Хотя для депутата харизма, возможно, и не главное. Ведь в нашем парламенте как-то умеют обходиться без оскорблений, драк, захватов кресла спикера. Если нам этого не хватает – пожалуйста, выбираем ярких нонконформистов. Тогда пройдут в Палату Представителей профессиональные революционеры, они же десятилетиями безработные, фермеры не столько с крестьянской, сколько с авантюрной жилкой, специалисты из разряда «муж на час» (есть и такой). Если парламент нужен пусть неяркий, но дееспособный – туда пройдут депутаты другого склада.