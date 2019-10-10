ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В выходные ветрено и дождливо, на следующей неделе - тепло, как в сентябре

11.10.2019 12:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Благодаря западным потокам в атмосфере в середине недели в Беларуси потеплело. Несмотря на то, что в выходные дни без дождей не обойдется, а в субботу будет ветрено, температурный фон продолжит повышаться. И уже в начале следующей недели будет тепло, как в сентябре. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромете Минприроды.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу, 12 октября, атмосферные фронты принесут дожди — преимущественно на северную часть Беларуси. Ночью по северо-западу, днем на большей части территории ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +6…12°С, максимальная днем +11…17°С, по юго-западу воздух прогреется до +18…20°С.

13 октября, в воскресенье, с ростом атмосферного давления погода улучшится, кратковременные дожди пройдут по стране лишь местами. Ночью сохранится порывистый ветер, а днем ветер ослабеет. Температура воздуха минимальная ночью +7…12°С, максимальная днем +12…19°С, по югу страны воздух прогреется до +21°С.

В начале следующей недели усилится влияние антициклона с Западной Европы, будет тепло и преимущественно без осадков.

14 октября, в понедельник, преимущественно без осадков, лишь местами по Витебской области возможны небольшие кратковременные дожди, днем с порывистым ветром. Температура воздуха минимальная ночью +7…12°С, максимальная температура днем составит от +17°С по северу до +24°С по югу Беларуси.

Во вторник, 15 октября, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами по стране слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +5…12°С, максимальная температура днем в основном +15…22°С, лишь по северо-востоку страны +12…14°С.

16 октября, в среду, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами по стране слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +6...12°С, максимальная днем +13…18°С, по югу воздух прогреется до +21°С.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале следующей недели усилится влияние антициклона с Западной Европы, будет тепло и преимущественно без осадков.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Как на суде появилась прослушка, которую уничтожили?» Рассматривают апелляцию по делу Доморацкого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика