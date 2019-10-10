В выходные ветрено и дождливо, на следующей неделе - тепло, как в сентябре

Источник материала: Tut.by

Благодаря западным потокам в атмосфере в середине недели в Беларуси потеплело. Несмотря на то, что в выходные дни без дождей не обойдется, а в субботу будет ветрено, температурный фон продолжит повышаться. И уже в начале следующей недели будет тепло, как в сентябре. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромете Минприроды.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу, 12 октября, атмосферные фронты принесут дожди — преимущественно на северную часть Беларуси. Ночью по северо-западу, днем на большей части территории ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +6…12°С, максимальная днем +11…17°С, по юго-западу воздух прогреется до +18…20°С.

13 октября, в воскресенье, с ростом атмосферного давления погода улучшится, кратковременные дожди пройдут по стране лишь местами. Ночью сохранится порывистый ветер, а днем ветер ослабеет. Температура воздуха минимальная ночью +7…12°С, максимальная днем +12…19°С, по югу страны воздух прогреется до +21°С.

В начале следующей недели усилится влияние антициклона с Западной Европы, будет тепло и преимущественно без осадков.

14 октября, в понедельник, преимущественно без осадков, лишь местами по Витебской области возможны небольшие кратковременные дожди, днем с порывистым ветром. Температура воздуха минимальная ночью +7…12°С, максимальная температура днем составит от +17°С по северу до +24°С по югу Беларуси.

Во вторник, 15 октября, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами по стране слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +5…12°С, максимальная температура днем в основном +15…22°С, лишь по северо-востоку страны +12…14°С.

16 октября, в среду, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами по стране слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +6...12°С, максимальная днем +13…18°С, по югу воздух прогреется до +21°С.

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