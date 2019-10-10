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В Гомеле нашли мужчину, который ничего не помнит о себе. Посмотрите, может вы его знаете
11.10.2019 13:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гомельские милиционеры
Мужчину обнаружили в ночь на 11 октября на проспекте Космонавтов. Он не помнит о себе ничего, нет при нем и никаких документов.
Приметы: на вид 35−40 лет, рост 175−180 см, среднего телосложения, глаза голубые, волос русый.
Если вы знаете человека на фото, незамедлительно сообщите в дежурную часть ОВД администрации Железнодорожного района Гомеля по телефону +375 29 388−25−02, 8−0232−63−37−27 либо по номеру 102.
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Мужчину обнаружили в ночь на 11 октября на проспекте Космонавтов. Он не помнит о себе ничего, не имеет каких-либо документов, удостоверяющих личность.
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