В Гомеле нашли мужчину, который ничего не помнит о себе. Посмотрите, может вы его знаете

Источник материала: Tut.by

Гомельские милиционеры устанавливают личность неизвестного мужчины. Посмотрите, возможно, вы его знаете.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Мужчину обнаружили в ночь на 11 октября на проспекте Космонавтов. Он не помнит о себе ничего, нет при нем и никаких документов.

Приметы: на вид 35−40 лет, рост 175−180 см, среднего телосложения, глаза голубые, волос русый.

Если вы знаете человека на фото, незамедлительно сообщите в дежурную часть ОВД администрации Железнодорожного района Гомеля по телефону +375 29 388−25−02, 8−0232−63−37−27 либо по номеру 102.