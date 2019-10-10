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Большая ярмарка пройдет в Могилеве 12 октября. Вот что там будет

11.10.2019 13:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 12 октября пройдет большая ярмарка, сообщили в горисполкоме. Она будет работать в сквере 40-летия Победы — около стадиона «Спартак» — с 10.00 до 17.00.

На «Покровской ярмарке» будут продавать урожай 2019 года, а также мясную, молочную продукцию, рыбу. В ярмарке будут участвовать в том числе райпо со всей области, подчеркнули в горисполкоме.

На площадке будет работать общепит. С 12.00 до 16.00 организована концертная программа.

 
Теги: Могилев
 
 
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