|
На рынке «Ждановичи» горел павильон
11.10.2019 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
10 октября вечером загорелся павильон на рынке «Ждановичи». Подробности
В торговом киоске на открытой площадке рынка «Ждановичи» загорелись вещи. В МЧС обратились очевидцы — шел сильный дым. Пострадали также и товары в двух соседних павильонах. В итоге киоски закопчены, огонь повредил имущество на площади 12 «квадратов».
Причина пожара выясняется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торговый киоск загорелся на открытой торговой площадке рынка «Ждановичи». В МЧС обратились очевидцы - шел сильный дым, в киоске горели вещи.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)