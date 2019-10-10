Предварительная запись будет осуществляться 14 и 15 октября по телефонам: 73-23-66; 73-22-11 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
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Прием граждан
11.10.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Предварительная запись будет осуществляться 14 и 15 октября по телефонам: 73-23-66; 73-22-11 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
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17 октября с 10.00 в Борисовском районном исполнительном комитете по адресу: г. Борисов, ул. Чапаева, 6, будет проводить личный прием граждан, их представителей,...
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