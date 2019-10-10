Популярен ли отдых в Беларуси и чем привлекает борисовчан заграница?

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В одной из частных туристических компаний нам сообщили, что самыми популярными являются туры в Египет и Турцию, часто запросы поступают и на поездки на Кипр. Среди европейских стран для отдыха борисовчане предпочитают Испанию и Черногорию. Директор турфирмы пояснила, что отдых в Черногории является довольно популярным в связи с тем, что в этой стране действует Шенгенское соглашение и туристы могут находиться там в течение 30 дней без оформления визы. Среди наиболее редких стран – Шри-Ланка и Таиланд. В качестве бюджетного отдыха борисовчане выбирают поездки в Затоку, а вот другие курорты Украины «не в почете»: многих отпугивает длительность поездки, которая измеряется двумя сутками в пути.

Европейский отдых привлекает путешественников красотой мест, которые можно посетить. Тех, кто планирует отдыхать в Турции или Египте, в первую очередь манит услуга «все включено». Выбирая отдых за границей, туристы предпочитают раннее бронирование. К примеру, в этом году горящими путевками воспользовались всего несколько человек, а вот заявок на отдых в Беларуси и вовсе не поступало.

В иных туристических компаниях экскурсионные туры по Беларуси продолжают оставаться актуальными: профсоюзы работников различных организаций Борисовщины систематически организуют поездки по стране, чтобы люди могли познакомиться с достопримечательностями различных городов. Наиболее распространенными являются экскурсии в Мир и Несвиж, в Могилев, а также двухдневная поездка в Брест. Отдохнуть в Турции и Египте, а также на курортах Черного моря в основном предпочитают те, кто едет в отпуск семьей.

Татьяна САКОВИЧ