Разыскивается без вести пропавший

Источник материала: Единство

Приметы: на вид 70 лет, рост около 160-174 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, речь невнятная, говорит медленно.

Был одет: коричневая куртка, кепка черного цвета, ботинки черного цвета, брюки черного цвета. Имел бороду недельной давности.

Особые приметы: Отсутствуют задние зубы, шрам в области центра живота. При себе имел: ключ с синим брелком от дома. Страдает провалами памяти.

Гражданам, располагающим информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба связаться по телефонам: 707033, 707031 или по телефону – 102.

Начальник управления полковник милиции Д.А. Линник