Безопасность пришла к самым незащищенным детям Борисовщины

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Каждый ребенок является самым главным человеком в жизни мамы и папы. Через родителей маленький человек узнает, какой этот мир – добрый и надежный или же, наоборот, жестокий и опасный. С особым желанием внимания и заботы ждут дети, оставшиеся без попечения родителей. Им, как никому другому, требуется человек, который сможет стать примером и который расскажет о простых, но жизненно важных и необходимых вещах. Поэтому в рамках республиканской акции «Молодежь за безопасность» работники Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям совместно с клубом юных спасателей пожарных «112.by» средней школы №20 и представителем «Белорусского добровольного пожарного общества» пришли в гости к детям, которые временно находятся в детском социальном приюте города Борисова.

В очередной раз ребята с радостью встретили гостей. Пожарные-спасатели рассказали о своей профессии, напомнили телефоны службы спасения, правила поведения в различных чрезвычайных ситуациях. Ребята младшего возраста с огромным удовольствием «одевали пожарного», складывали пазлы и играли в подвижные игры. Мальчишкам и девчонкам старшего возраста пришелся по вкусу «пожарный кроссворд» и «безопасная квартира». Спасатели не ходят в гости с пустыми руками, вот и на этот раз все дети получили подарки.