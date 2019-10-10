ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Альтернативную службу включат в стаж бюджетников

11.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Депутаты нижней палаты белорусского парламента приняли в первом чтении законопроект по вопросам оплаты труда бюджетников.

Альтернативную службу включат в стаж бюджетников

Как сообщает pravo.by, при подготовке законопроекта были учтены внесенные депутатами предложения. В частности, предлагается предусмотреть зачет периода прохождения альтернативной службы в стаж работы в бюджетных организациях.

Выступая в Палате представителей, министр труда и соцзащиты Ирина Костевич напомнила, что со вступлением в силу 1 января 2020 года Указа президента № 27 оплата труда бюджетников будет производиться на основе тарифной системы, которая включает в себя базовую ставку и 18-разрядную тарифную сетку.

Так, этим документом введены термины и их определения, применяемые к оплате труда:

✅ базовая ставка;

✅ коэффициент тарифного разряда;

✅ кратный размер базовой ставки;

✅ оклад;

✅ тарифная сетка;

✅ тарифная система;

✅ тарифный разряд.

Источник: naviny.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутаты нижней палаты белорусского парламента приняли в первом чтении законопроект по вопросам оплаты труда бюджетников. Как сообщает pravo.by, при подготовке
 
Новости дня
Новости общества
 
В минувшую пятницу, 4 октября, в глусской гимназии прошел праздник, посвященном Дню учителя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика