Альтернативную службу включат в стаж бюджетников

Депутаты нижней палаты белорусского парламента приняли в первом чтении законопроект по вопросам оплаты труда бюджетников.
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Выступая в Палате представителей, министр труда и соцзащиты Ирина Костевич напомнила, что со вступлением в силу 1 января 2020 года Указа президента № 27 оплата труда бюджетников будет производиться на основе тарифной системы, которая включает в себя базовую ставку и 18-разрядную тарифную сетку.
Так, этим документом введены термины и их определения, применяемые к оплате труда:
✅ базовая ставка;
✅ коэффициент тарифного разряда;
✅ кратный размер базовой ставки;
✅ оклад;
✅ тарифная сетка;
✅ тарифная система;
✅ тарифный разряд.
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