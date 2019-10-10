Артём и Ксения стали самыми популярными именами для новорожденных в Пинском районе

Источник материала: Полесская правда



Рождение ребенка – очень важное и значимое событие для женщины. Быть мамой – значит дать жизнь новому человеку, растить и оберегать его, учить жить в этом мире и помочь стать полноценным членом общества. Быть мамой – это не только огромное счастье, но и огромная ответственность за судьбу своего ребенка, это значит прилагать усилия для существования, развития и совершенствования семьи.

Сколько детей родилось в нашем районе за 9 месяцев этого года, какие имена им давали, как правильно выбрать имя ребенку – об этом и многом другом рассказывает начальник отдела загс Пинского райисполкома Анна Владимировна ЗЕНЮТИЧ:

– За 9 месяцев 2019 года в Пинском районе зарегистрировано 235 рождений: родилось 103 мальчика и 132 девочки. Впервые счастье материнства ощутили 65 женщин – в их семьях появился первенец (34 девочки и 31 мальчик). Второй по счету ребенок родился в 71 семье. Двойняшки появились в 2-х семьях: в семье Овсиенко из д. Пинковичи в феврале родились девочки Мария и Виктория, а в семье Козак из агрогородка Молотковичи в мае родились мальчики – Семен и Савелий. В 64 семьях появился третий ребенок, а это 35 девочек и 29 мальчиков, что дало право семьям получить статус многодетной. Увеличилось количество детей в 31 многодетной семье: четвертый ребенок родился в 21 семье, пятый – в 10 семьях. В семьях Михаила Алексеевича и Анны Николаевны Андриевич из г.п. Логишин и Петра Александровича и Елены Викторовны Мелюх из агрогородка Новый Двор родилось по шестому ребенку – Виолетта и София. В семье Сергея Николаевича и Валентины Антоновны Бонцевич из д. Камень появилась девочка Дарина – седьмой ребенок.

Какое дать имя ребенку? В соответствии с частью второй статьи 69 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье собственное имя ребенку дается с согласия родителей. Может быть дано не более двух собственных имен, например Анна-Мария. Первое считается основным.

При выборе собственного имени для ребенка родителям следует помнить, что имя сопровождает человека по жизни. Выбранное имя не должно причинять ребенку в будущем определенные неудобства – сложность в произношении, возможная неблагозвучность в сокращенном варианте, трудности в произношении полного имени в сочетании с отчеством и другие. Если имя не противоречит нормам общественной морали, национальным традициям, то орган, регистрирующий акты гражданского состояния, не вправе отказать в присвоении ребенку выбранного родителями собственного имени. Окончательный выбор собственного имени для ребенка остается за родителями.

Наиболее часто девочкам давали следующие имена: Ксения – 10, Анастасия, Анна, Дарья, Мария – по 6, Вероника, Полина – по 5. Редкие имена девочек – Мирра, Акипина, Павла, Суламита. Мальчиков чаще всего называли такими именами как Артем – 9, Александр – 8, Иван – 6, Дмитрий и Марк – по 4. Редкие имена мальчиков – Илья, Елисей, Елизар, Ренат.

Поздравляю всех матерей с наступающим праздником – Днем матери! Желаю крепкого здоровья, душевного тепла и спокойствия, безграничного счастья и радости!

Записала Нина АЛЕКСАНДРОВА.