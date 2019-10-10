Семь предложений Министерству здравоохранения. Мнение Юрия Зиссера

Источник материала: Tut.by

Побывав в 52 странах, я никогда не слышал, чтобы люди были довольны двумя вещами: образованием и здравоохранением. В Штатах вечно всё путают: бывает, во время операции удаляют не тот орган или забывают инструменты в теле пациента. И там, и в Израиле люди, случается, лежат в больничных коридорах, очередь на бесплатные КТ и МРТ — на недели, а очередь на срочные операции достигает шести месяцев. Примеров ошибочных диагнозов в этих странах, как и у нас, тоже достаточно, и мне не хватит места для примеров, да не они являются целью статьи.



Юрий Зиссер, основатель TUT.BY

Я также не касаюсь этических вопросов, их обсуждение легко найти на форумах и в социальных сетях. Ниже — мои конкретные предложения по улучшению организации нашего здравоохранения. Среди них нет евроремонтов, закупок дорогостоящего оборудования и лекарств, все это требует больших денег, которых нет. Поэтому ограничиваюсь тем, что не требует финансирования, а напротив, может сэкономить время и пациента, и врача. Вот они:

Увеличить время приема врачей общей практики, уделяемое пациенту. Убедить пациента в необходимости самому ходить в поликлинику, а не вызывать на дом врача. Разрешить продажу безрецептурных средств в розничной торговле. Усовершенствовать список рецептурных лекарств. Лучше планировать потребность в лекарствах. Повысить уровень подготовки среднего врача. Поднять позорно низкий уровень зарплат в отрасли.

Объясню, почему это стоит сделать.

1. Увеличить время врачей общей практики, уделяемое пациенту



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Очереди на прием к врачам нам всем более чем знакомы. Талончики не помогают, потому что стандартное время врача общей практики на одного больного — всего 7−12 минут, больше половины которых уходит на запись в карточке и выписку рецептов и направлений. Если уделяешь больше внимания — другие пациенты часами ждут в коридорах. Изменение сегодняшних поликлинических реалий поможет более внимательно относиться к каждому больному, не пропускать серьезные заболевания и соблюдать указанное в талончике время.

В первую очередь необходимо освободить врачей от выписки рецептов и направлений. Далеко не всегда рядом с врачом сидит медсестра. Я очень рад эксперименту в детских поликлиниках по увеличению времени приема педиатров с одновременным снижением числа визитов на дом. В случае успеха эту практику нужно распространить и на взрослых.

Второе — необходимо свести к минимуму число обращений из-за неосложненных ОРВИ. Сейчас достаточно появиться насморку, кашлю и температуре выше 37 — потенциальный пациент смело остается дома и вызывает врача, которому проще всего во избежание скандала выписать больничный, даже когда для этого нет оснований. Ему так проще.

Врача вызывают, чтобы получить больничный лист с доставкой на дом, как в интернет-магазине. Вот только в роли курьера выступает не мальчик на побегушках, а дипломированный врач. В итоге в осенне-зимне-весенний период больше половины рабочего времени врача расходуется на прогулки от одного пациента к другому в любую погоду при любом самочувствии и выписку рецептов и направлений.

При норме 8 вызовов за смену врач во время эпидемий, как загнанная лошадь, вынужден посещать на дому более 20 пациентов, волей-неволей превращаясь во «врача для больничного». О каком качестве медицины можно говорить!

В других странах нет такого понятия, как вызов врача на дом, а скорая занимается только реанимацией и в критических случаях (признаки инфаркта или инсульта) отвозит в больницу, а за вызов без серьезных оснований выписывают штрафы. Пациенты записываются на прием к семейному врачу по телефону или через интернет и ездят к нему (или их везут) на машине или на такси. Свободные дни болезни или по уходу за больным ребенком и вовсе не предоставляются. Практикуется общение с врачом в интернете через личный кабинет, где можно описать и при необходимости выслать фото проявлений заболевания, если оно внешне проявляет себя. У нас личные кабинеты через несколько лет тоже появятся.

2. Убедить пациента в необходимости самому ходить в поликлинику





Про обычную ОРВИ я написал выше. Теперь о более серьезных заболеваниях.

Давно прошло время земских докторов со стетоскопами и молоточками, которые диагностировали и лечили методом рационального гадания. Врач, только лишь выслушивая и ощупывая пациента, не может правильно поставить диагноз без результатов исследований: анализов, рентгена, ЭКГ, УЗИ, КТ, которые во время визита на дому или приезда скорой помощи сделать невозможно.

Исследования нужны не из-за того, что врачи стали хуже, а потому что за последние десятилетия появились методы, в разы повышающие точность постановки диагнозов. В результате после встречи с врачом на дому все равно приходится идти в поликлинику на исследования. Еще вариант — ехать на скорой в приемный покой дежурной больницы, где пускают по конвейеру и после прохождения нужных исследований ставят диагноз. На дому скорая ничего не сделает: у них нет ни аппаратуры, ни даже рецептурных бланков и больничных листов. Только носилки, средства реанимации и уколы вроде анальгина и папаверина. Получается, множество визитов на дом и вызовов скорой бессмысленны, время работы медиков тратится впустую.

Кстати, работу службы скорой помощи можно многократно удешевить . Можно поручить сотрудникам поликлиник, принимающим телефонные вызовы на дом, если речь об ОРВИ при температуре до 39, отказывать в посещении на дому и приглашать прийти в поликлинику. Уверен, многие передумают уходить на больничный.

Беларусь — одна из немногих стран мира, где рабочее время, пропущенное по болезни — от простуды до инфаркта, — оплачивается. Поэтому брать больничный лист по любому поводу выгодно всем: и работникам (в легких случаях можно отдохнуть при сохранении уровня заработной платы), и работодателям, потому что эти дни оплачиваются из фонда социального страхования и предприятие экономит фонд зарплаты. К сожалению, оплачивает это дорогостоящее удовольствие всё работающее население через высокий налог на социальное страхование. В других странах такой «халявы» нет, а взносы на медицину фиксированы и от зарплаты не зависят. Например, в Литве медицинская страховка обходится в 30 евро в месяц.

К узким специалистам тоже попасть непросто, поэтому многие не выдерживают очередей и идут на платный прием. Консультация профессора стоит 10−20 рублей . В результате приходится записываться за несколько месяцев, однако нечасто есть возможность столько ждать. В итоге приходится искать выход на нужного доктора через знакомых и решать вопрос в частном порядке, что чревато проблемами для врача. Почему такая унизительная цена на консультацию в государственных учреждениях?

За границей нет такого понятия, как больничный лист. Более того, там ОРВИ вообще не лечат, она болезнью не считается: как известно, «леченый насморк проходит за семь дней, нелеченый — за неделю». Там никого не смущает то, что больной простудой становится источником заражения. Когда нужно, человек сам ездит к врачу в нерабочее время или отпрашивается с работы. Там в родильные палаты специально пускают посетителей в одежде и обуви, чтобы новорожденный как можно раньше получил доступ к бактериям и вирусам. Никто не моет детские игрушки, и по статистике дети меньше болеют. При этом люди на Западе живут в среднем на десять лет дольше нас.

3. Разрешить продажу безрецептурных средств в розничной торговле



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во всем мире безрецептурные медицинские средства продаются не только в аптеках, но и в самых обычных супермаркетах. Что именно:

средства «от простуды»: парацетамол и смеси на его основе, капли в нос, «сосалки»;

лекарства от аллергии, запоров, диареи, мезим, омез;

гели, мази, кремы, пластыри, бандажи;

мелкая медтехника: электронные градусники, тонометры, глюкометры, ножницы;

весь ассортимент наших «зеленых аптек»: витамины, травяные смеcи, «лечебные» шампуни, БАДы и т.д.

Однако и на Западе рецептурные лекарства можно купить только в аптеке. То же касается средств, требующих специальных условий хранения, например в холодильниках.

Эта простая мера увеличит доступность лекарственных средств для людей, несколько разгрузит аптечные сети от «ширпотреба» и позволит снизить цены. После этого вполне можно прекратить оказывать такую услугу, как ночное дежурство аптек: нигде в мире такого нет, за лекарствами от простуды или диареи там ночью едут в ближайший круглосуточный супермаркет. В перспективе наши торговые сети смогут продавать безрецептурные медицинские товары и через интернет, выручая людей в ситуации, когда у заболевшего нет физической возможности сходить за безрецептурным лекарством или градусником самому или послать кого-либо в аптеку.

Конечно, наши частные фармацевты будут против перетекания части их прибыли в розничные сети, однако государство облегчит людям доступ к лекарственным средствам и снимет с себя ненужные хлопоты. Кроме того, никто не запрещает фармацевтам продолжать продавать тот же ассортимент, он будет с успехом продаваться и дальше, как продается на Западе. Люди все равно будут ходить в аптеки за советом, лекарствами по рецептам и заодно покупать безрецептурные средства.

А пока что сегодня в наших гастрономах из аптечного ассортимента можно приобрести лишь противозачаточные средства, зубные щетки и пасты и некоторые виды памперсов.

4. Усовершенствовать список рецептурных лекарств



Фото: Reuters

С одной стороны, он слишком жесткий. Сегодня мы пришли к тому, что даже противорвотные и противогрибковые средства продаются по рецепту. Такими темпами скоро и витамины будут по рецепту. Это неудобно ни пациенту, которому приходится стоять в очереди за рецептом, ни врачу, значительная часть рабочего дня которого (особенно при визите на дом) уходит на выписку бумажек одноразового использования.

С другой, по рецептам доступны далеко не все нужные лекарства. Постоянно приходится слышать о том, что их покупают в Литве, Польше или России, потому что у нас они не зарегистрированы. В США, ЕС и десятках стран мира зарегистрированы, а у нас — нет.

Это ведет к скудному выбору лекарств в наших аптеках. Например, в Беларуси продается единственное снотворное — зопиклон, как будто в мире нет других. (Кстати, в некоторых западных странах зопиклон запрещен). Все из-за того, что их производители не подавали заявку на их регистрацию, потому что наш рынок для них слишком мал, а регистрация затруднена и дорога.

Мне представляется, что медикамент и медицинская техника, зарегистрированные в США или ЕС, должны автоматически регистрироваться или признаваться в Беларуси без непосредственного обращения к нам производителя. Достаточно заявок наших медицинских учреждений с обоснованием необходимости применения того или иного лекарства.

И смешно, и грустно от того, что наши госорганы заставляют проходить полную процедуру регистрации буквально всей продукции мировых лидеров в любой отрасли — от медицины до мобильных телефонов. (Еще не известно, кто кого должен проверять…) Причем с выездом околоминистерских специалистов на производство в дальние страны за счет производителя и государственного рабочего времени. Это лишь увеличивает стоимость и время регистрации, раздувает штат, порождает коррупцию, ведет к удорожанию, препятствует использованию в стране дорогих или редко применяемых средств и техники.

А потом мы негодуем, что в нашей стране многие товары невозможно купить или они стоят в разы дороже, чем за границей. Но цены не берутся с потолка: помимо ввозной цены в них закладывается как минимум стоимость процедуры регистрации (сертификации) и сопровождающих ее трудозатрат и интересов всех участников процесса. Для дорогих редких товаров и их разновидностей это приговор.

Сегодня пациенты, их родственники и друзья вынуждены ездить за не зарегистрированными у нас лекарствами по всей Европе, выписывать у тамошних врачей рецепты и переплачивать в разы, а то и покупать в Москве у работающих по интернету без лицензий «шарашкиных контор», которые за тысячи долларов без рецептов через курьеров продают «котов в мешке», и никто за это безобразие не несет ответственности. Кроме того, больные не знают о многих лекарствах только потому, что о них не рассказал врач. У белорусских врачей — многолетний страх даже устно упоминать пациенту лекарства, не зарегистрированные в Беларуси, а тем более выписывать рецепты (хотя это не запрещено). По-моему, этому уродливому явлению пора положить конец и министерству издать циркулярное письмо с указанием медучреждениям рекомендовать такие лекарства и выписывать на них рецепты. Всегда лучше лекарства «не те, что есть, а те, что лечат».

Наконец, нужно увеличить срок действия рецептов для длительно принимаемых лекарств — например, постоянно принимаемых средств «от давления». Все равно при визите к врачу пациента не осматривают. Давайте реально смотреть на вещи: выписка одних и тех же рецептов каждые несколько месяцев только отнимает время у всех участников процесса. Если средство перестало помогать, человек сам придет к врачу, даже если у него еще остались лекарства. Не нужно навязывать пациенту услуги, в которых он не нуждается.

5. Лучше планировать потребность страны в лекарствах

К концу каждого года в больницах заканчиваются многие лекарства. Каждый из нас сталкивался с рекомендацией врача купить лекарство (порой недешевое) за свой счет только потому, что оно в этом году закончилось на аптечных базах и вновь появится лишь в следующем. Как правило, больным о таких подробностях не сообщают, они и не догадываются о «сезонности» наличия бюджетных лекарств в больницах.

Отчасти это можно объяснить ошибками планирования из-за искажений статистической отчетности. Главная цель чиновников всех уровней — охота за показателями и наказание и увольнение тех, кто «допустил рост заболеваемости» (смертности). Хорошо помню процесс подготовки ежегодной отчетности в период моей работы программистом в институте онкологии в Боровлянах. Статистика делалась на моих глазах в несколько итераций. В результате согласно окончательным годовым отчетам по каждому из видов онкозаболеваний происходил плавный рост, отклонения в любую сторону нивелировались. В противном случае следовал неминуемый вызов «виновных» на «ковер» и их наказание. Помню, как в 1987 году медика, осмелившегося дать истинные цифры по одному из регионов Гомельской области, пострадавших от чернобыльской аварии, упорно отказывавшегося изменить цифры на «нужные», затаскали по всем начальственным кабинетам.

Боюсь, с тех пор методы получения статистических отчетов и реакции в министерстве на них не слишком изменились. А тогда разве возможно планировать потребности страны в лекарствах, койко-местах, оборудовании, персонале!

Впрочем, проблема достоверной статистики касается не только медицины.

6. Повысить уровень подготовки среднего врача



Фото: pixabay.com

Если уровень лучших врачей нашей страны вполне европейский и иногда даже мировой, то этого совершенно нельзя сказать о среднем и младшем персонале.

Во-первых, наш врач по окончании медуниверситета сдает сравнительно простые по мировым меркам выпускные экзамены. Мой друг детства здесь окончил медицинский вуз с «красным» дипломом и успешно проработал несколько лет, однако после переезда в Израиль провалил самый обычный стандартный тест. Правда, со второго раза после тщательной полугодовой подготовки успешно сдал.

Но его коллега, которая здесь была педиатром, даже после неоднократных попыток так и не смогла одолеть барьер и навсегда переквалифицировалась в медсестру. Аналогично хорошая операционная медсестра, моя родственница, в США смогла стать лишь няней.

Во-вторых, срок интернатуры недопустимо мал, обычно в мире он длится до пяти лет. Что может освоить наш интерн за год? Ведь медицина — не наука, а множество практических знаний и навыков, а хороший врач — прежде всего опытный специалист.

В-третьих, после медуниверситета наш врач почти ничего не читает по специальности. В результате врачи пенсионного возраста выписывают почти то же, что и тридцать лет назад. Но с тех пор медицина немножко изменилась… А они продолжают лечить от всех болезней вобэнзимом и мазью Вишневского.

В-четвертых, 75 лет советской власти наша медицина (как, впрочем, и почти все остальное) развивалась почти в полной изоляции от мировой. В результате среди наших врачей до сих пор бытует множество мифов. Ставятся диагнозы, которых нет в Международной классификации болезней (МКБ), вроде «вегетососудистой дистонии» или «дисбактериоза». Назначаются лекарства с недоказанной эффективностью (или даже с доказанной неэффективностью), о которых в мире никто не слышал: препараты для «защиты печени», «улучшения памяти» и др.

Даже среди наших врачей (не говоря о пациентах) устойчив миф о возможности лечения простуды лекарствами. Широко продаются и рекламируются абсолютно бесполезные средства «от дисбактериоза». Полно рекламы гомеопатических средств, которые в США признаны шарлатантством и не покрываются страховками. В интернете широко доступны списки «фуфломицинов» , но наши врачи все равно упорно продолжают их назначать, а больные — принимать. Даже когда рядовой врач пользуется интернетом, он обычно ничего не читает по медицине.

За границей не только пациенты, но и больничные врачи ходят в обычной одежде, чтобы не пугать больных. А у нас халаты еще и покупаются врачами за свой счет.

Наши медики до сих пор считают при онкологических заболеваниях запретными массаж, баню, сауну, иглоукалывание, отдых на южных морях. Конечно, и на Западе есть некоторые ограничения для массажа, например при опухолях кожи и лимфатической системы. Нельзя массировать в зоне больных или переболевших органов. На курортах нужно ходить в закрытой одежде. Однако тотального запрета нет. Более того, массаж онкобольным даже показан, поскольку улучшает самочувствие и настроение. Я поразился, что знакомый австриец, проходя курс облучения, ходит в сауну. Я было напугал его, но в своей клинике ему ответили: ходите, но только в те дни, когда нет сеансов облучения.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

За пределами бывшего СССР анализы крови не нужно сдавать натощак: ни кровь из пальца, ни из вены. Завтрак влияет только на уровень сахара, и тогда — натощак. У нас же многие, даже опытные, медсестры не умеют укол сделать небольно, не говоря уже о взятии крови из вены, а лаборатории наотрез отказываются брать анализы, если пациент ел в последние 12 часов.

Наконец, у нас для обеззараживания до сих пор используют зеленку, хотя ничего, кроме слабого раствора спирта и красителя, в ней нет, а в мире о ней давно забыли и используют слабые растворы спирта без красителей — например, обычный хлоргексидин.

Я уже не говорю о необходимом действительно хорошему врачу знании английского языка, на котором любые новшества появляются на годы и десятилетия раньше, чем у нас.

Для повышения уровня образования наших медиков можно направлять их на месячные зарубежные стажировки (на меньший срок отправлять бессмысленно). В первую очередь — преподавателей, чтобы они прекратили давать студентам устаревшие знания и получили новые, а потом рассказывать о новинках на курсах повышения квалификации.

Во вторую — заведующих отделениями крупных больниц и РНПЦ. На первых порах достаточно отправлять в ближайшие к нам страны: Польшу, Литву, Латвию. Там врачи стажируются или периодически работают на Западе, читают на английском, поэтому их уровень медицины уже сегодня продвинулся дальше нашей. Но главное преимущество этих стран для нас — умеренная стоимость командировок и отличное владение русским языком там, где он изучался и даже до сих пор изучается в школах (Латвия).

7. Повысить позорно низкий уровень зарплат в отрасли.

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