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«Написал, что жена главная, а системе не нравится». Ошибки белорусов, которые переписываются онлайн

11.10.2019 16:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 4 по 30 октября в Беларуси проходит перепись. Впервые ввести данные в анкеты можно самому через интернет. Заполняя бланки самостоятельно, люди порой делают курьезные и серьезные ошибки. В итоге система отказывается принимать их информацию, и респонденты звонят за помощью в Белстат. О том, что это за ошибки и как их избежать, TUT.BY рассказала Жанна Василевская, зампредседателя Национального статистического комитета.

«Ввел идентификационный номер, а система показывает — неправильно»

У некоторых проблемы с заполнием возникают еще до того, как они увидели анкеты. Чтобы войти в систему, нужно ввести идентификационный номер. Оказывается, не все понимают, что это такое и где его взять. Все просто: идентификационный или личный номер — это длинный номер на последней странице паспорта.

Вторая проблема: люди неверно набирают этот самый номер.

— На странице написано: для ввода используйте цифры и латинский алфавит в верхнем регистре, то есть заглавные буквы, — поясняет Жанна Василевская. — Люди же набирают кириллицей, поэтому система их не идентифицирует. Еще один момент — путают 0 (ноль) и букву О.

Итак, чтобы попасть в систему и начать заполнять бланки, идентификационный номер нужно вводить латинкой. А также смотреть внимательно, где требуют «0», а где «О».

«Ввел номер, а смски нет»

— Сейчас у многих людей бывает, например, по два телефона или смартфон на две симки. Один номер они используют часто, второй, допустим, более старый, который когда-то и указывали в банке, редко, — продолжает специалист. — При регистрации они по привычке вводят номер, который для них более актуален. И в итоге не могут зайти в систему.

Чтобы такой проблемы не возникло, при регистрации указываем номер, который оставляли в банке. При этом сам номер набираем так: +375ХХХХХХХХХ. Вводить скобки или пробелы не нужно.

«У ребенка нет паспорта, а свидетельство о рождении система не принимает»

Смоделируем ситуацию: есть семья — мама, папа и ребенок. Мама взялась всех переписывать.

— Заполнив данные о себе, она отмечает, что у нее есть дочка, и система предлагает ей заполнить анкету на ребенка, — говорит Жанна Василевская. — В бланке девочки у мамы просят указать идентификационный номер ребенка. Многие семьи, где у детей нет паспортов, начинают вбивать в эту графу номер свидетельства о рождении ребенка. Но делать это не нужно.

Почему? Во-первых, номер свидетельства о рождении и идентификационный номер — это разные данные. Во-вторых, если вы заполнили свою анкету и начали переписывать остальных членов семьи, их идентификационные номера можно не вносить. Просто оставляйте это поле пустым.

— В данном случае идентификационный номер нужен лишь для того, чтобы упростить работу, тому, кто всех переписывает, — поясняет специалист. — Когда его указывают, автоматически подгружаются некоторые данные анкеты. Если же его не писать, то ФИО, возраст, дату рождения человека придется ввести вручную.

Кстати, говорят в Белстате, нередко в семьях возникает такой вопрос: «Если я переписала мужа, ему нужно переписываться?» Ответ: нет, не нужно. За него уже все сделала супруга.

«Хочу переписать через интернет маму, а не могу»

— Случается, человек переписался сам, потом хочет переписать родителей, которые проживают в другом населенном пункте, — вводит в курс дела Жанна Василевская. — Он вводит мамин или папин идентификационный номер, а потом свой мобильный. Вот только система такого респондента не идентифицирует. Почему? Потому что мамин (папин) личный номер привязан к маминому (папиному) мобильному, который она (он) оставляла в банке.

В этом случае нужно указать мобильный мамы (папы), который она оставляла в банке. В итоге сообщение с кодом придет на ее телефон, она вам его продиктует — и вы сможете заполните на нее отдельную анкету.

«Запутался в семьях и домохозяйствах»

Семья — это люди, связанные родственными связями, а домохозяйство — люди, которых объединяет общее хозяйство и финансовые вопросы. Например, человек живет один, он представляет собой одно домохозяйство.

— На днях позвонил мужчина, говорит: живу с родителями, как мне правильно ответить? — возвращается к тем событиям собеседница. — Спрашиваем: «У вас с родителями общий бюджет?» Он отвечает: «Нет». Значит, это два домохозяйства.

При этом, если в одной квартире живет сразу несколько домохозяйств, то лучше всего всех их записать в одной анкете. Именно для этого в бланке и предусмотрена функция, с помощью которой можно отметить сразу несколько домохозяйств.

— Иногда возникают ситуации, что в разных комнатах одной квартиры живут чужие люди. Допустим, в коммуналке, — советует специалист. — Тогда жители могут договориться, что одна семья начнет заполнять анкету, а потом вторая ее продолжит и заполнит данные о себе.

— А если они между собой не общаются.

— Тогда они могут заполнить разные анкеты.

«Указал главной жену, а системе не нравится»

Несмотря на иерархию в семье, во время переписи первым в домохозяйстве считается тот, кто по своему паспорту идентифицировался в системе и первым заполняет анкету.

— На днях звонит мужчина, говорит, я все заполнил, а система не принимает анкету, — приводит пример Жанна Василевская. — Стали уточнять, как он вводил данные. Оказалось, он идентифицировался по своему паспорту, в итоге система автоматически подгрузила некоторые данные — ФИО, возраст, дату рождения. Он все это удалил, и написал сначала информацию о своей жене, а только потом указал все о себе. Так делать не правильно.

Если для семьи принципиально, чтобы ее глава был отмечен в домохозяйстве под № 1, то именно этот человек и должен входить в систему по идентификационному номеру и смс.

«Указала, что мама приходится мне мамой, а ответ не принимают»

Один из самых непростых вопросов анкеты: «Кем вы приходитесь первому лицу домохозяйства?» При переписи первым в домохозяйстве является не глава семьи, а тот, кто первым идентифицировался в системе.

— Звонила девушка, ей 23 года, она хотела переписать себя и маму, с которой они вместе живут, — рассказывает Жанна Василевская. — Девушка идентифицировалась, указала свои данные. Потом заполнила информацию о маме и в ответ на вопрос «Кем вы приходитесь первому лицу домохозяйства?» написала — дочерью. В итоге система указала на ошибку.

Почему? Потому что дочь спроецировала ситуацию на себя, и поясняла, что маме, от имени которой она заполняла анкету, она — дочь. Получилось, что 23-летняя девушка, мать 54-летней женщины. А это неверно.

— Она должна была написать, что мама первому лицу в домохозяйстве, то есть ей, приходится матерью, — уточнила собеседница.

Напомним, перепись населения проходит с 4 по 30 октября. Переписаться через интернет можно до 24.00 18 октября. Адреса тех, кто ответит на все вопросы в интернете, уберут из базы и переписчики к ним не придут.

Человеку, который прошел перепись онлайн, система выдаст сертификат о том, что он переписался. И если так случится, что в дверь переписчик все-таки позвонит, ему достаточно будет показать сохраненное свидетельство и заново заполнять ничего не понадобится.

Если вы заполняли анкету онлайн, и у вас возникли вопросы, ответы на них можно получить по единому номеру 8−801−100−3131. Звонок бесплатный. Или же написать в чат Белстата.

 
 
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С 4 по 30 октября в Беларуси проходит перепись. Впервые ввести данные в анкеты можно через интернет. Заполняя бланки самостоятельно, люди порой делают курьезные и...
 
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