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За приёмных детей особая ответственность, считает Ольга Игнатова, жительница агрогородка Ходцы

11.10.2019 — Новости Общества | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

За приёмных детей особая ответственность, совсем другая, чем за собственных, считает Ольга Сергеевна, которая вырастила своих сына и дочку. Хотя на чужих и своих детей в семье не делят.

За приёмных детей особая ответственность, считает Ольга Игнатова, жительница агрогородка Ходцы

 Приёмной мамой Ольга Игнатова стала в 2007 году.

 — Наши дети выросли и уехали. Стало пусто и скучно в доме. А мы с мужем ещё не старые, сил хватает, вот и решили взять на воспитание детей со сложной судьбой, — вспоминает Ольга Сергеевна. – Хотели именно девочку, по примеру моей подруги, которая взяла в семью малышку.

 В приюте, который тогда ещё функционировал в г.Сенно, познакомились с Полиной. Девочке было около пяти лет. Через некоторое время узнали, что у неё есть брат, которого нашли в доме ребёнка. Сейчас Полина учится в Витебском колледже лёгкой промышленности, а Данила — в 9 классе. Когда появился второй приёмный ребёнок, Ольга Сергеевна оставила работу продавца и полностью посвятила себя воспитанию детей.

 Три месяца назад в семье случилось прибавление —  ещё одна приёмная дочка. О том, что Оксана, уроженка Сенненского района, находится в детском доме, узнал муж Ольги Сергеевны, Игорь Васильевич, на одном из заседаний ОПОПа, членом которого он является.

 — Определённый опыт воспитания приёмных детей, безусловно, уже наработан, — говорит моя собеседница. – Но с каждым ребёнком начинаю всё по-новому: разные судьбы, прежняя семейная жизнь.

 Полину и Данилу биологическая мать бросила, погнавшись за красивой жизнью. Дочь ещё помнит её, а сын говорит, что у него одна мама, и больше никакой не нужно.

 У Оксаны другая история. Её родная мама и рада бы воспитывать своего ребёнка, но не может в силу плохого состояния здоровья. А папа лишён родительских прав, потому что променял дочку на алкоголь.

 Семья, которая приютила обездоленных детей, всё время пытается отыскать их родственников.

 — Родная кровь – это важно, чтобы ребёнок чувствовал себя более уверенно в этой жизни, знал свои корни, своих предков, — считает приёмная мама.

 Недавно нашли тётю Полины и Данилы по отцовской линии. Женщина, которая сама всё это время искала племянников, с радостью общается с ними, готова развивать отношения.

 В приёмной семье немаловажное значение придаётся трудовому воспитанию.

 — Полина и Данила – мои первые помощники, — говорит Ольга Сергеевна. – Дочка, как и я, очень любит готовить. Сын больше склонен к мужской работе. Перекопать огород, прибить что-то, помочь отцу в ремонте техники. Но и тарелку за собой помоет. У нас все приучены убирать за собой. Это большое облегчение труда мамы, особенно, когда вместе собирается вся семья. Дети помогают ухаживать за курами и кроликами. Многие из навыков, приобретённых в детстве, им пригодятся в будущей взрослой жизни, — считает приёмная мама.

 На вопрос, есть ли оправдание женщинам, которые бросают своих детей, Ольга Сергеевна отвечает со слезами на глазах:

 — Я бы ребёнка не бросила при любых жизненных обстоятельствах, ведь это часть матери. Как можно оторвать от себя самое родное и дорогое?! А мамы, которые не хотят растить и воспитывать своих кровинок, я надеюсь, хотя бы к старости поймут, что натворили, и попросят у них прощения.

 Пока в планах на будущее у Игнатовых – адаптация к новой жизни Оксаны. А затем, если позволит здоровье, будут думать и о новом пополнении семьи.

 Татьяна Буракова.

 Фото автора. 

 

 

 

 

 

 

 
Теги: Витебск
 
 
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За приёмных детей особая ответственность, совсем другая, чем за собственных, считает Ольга Сергеевна, которая вырастила своих сына и дочку. Хотя на чужих и...
 
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