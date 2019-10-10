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В Гродно разыскивают девушку, которая в третий раз сбежала из дома. Раньше она пряталась в лесу
11.10.2019 16:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно опять разыскивают 15-летнюю девушку, которая за два месяца уже три раза сбегала из дома. Диана Ковалева пропала 10 октября.
Первый раз девушка
10 октября она пропала снова. Диана вышла из дома по улице Суворова в 7.30 утра. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Девушка была одета в осеннее пальто черного цвета до колена с тремя металлическими застежками, в разноцветный шарф с рисунком «квадраты», джинсы темного цвета, кроссовки серые с розовыми вставками. При себе была черная дамская сумка.
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В Гродно опять разыскивают 15-летнюю девушку, которая за два месяца уже три раза сбегала из дома. Диана Ковалева пропала 10 октября.
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