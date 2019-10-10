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В Гродно разыскивают девушку, которая в третий раз сбежала из дома. Раньше она пряталась в лесу

11.10.2019 16:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно опять разыскивают 15-летнюю девушку, которая за два месяца уже три раза сбегала из дома. Диана Ковалева пропала 10 октября.


Фото: vk.com/pso_centrspas

Первый раз девушка пропала 19 августа. Ее нашли через 9 дней в Берестовицком районе. Она пряталась вместе со своим молодым человеком в лесу. Домой возвращаться она не хотела. Тем не менее юную гродненку передали маме.
Второй раз девушка ушла из дома 9 сентбря. И так же пряталась вместе с парнем в лесном массиве.

10 октября она пропала снова. Диана вышла из дома по улице Суворова в 7.30 утра. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Девушка была одета в осеннее пальто черного цвета до колена с тремя металлическими застежками, в разноцветный шарф с рисунком «квадраты», джинсы темного цвета, кроссовки серые с розовыми вставками. При себе была черная дамская сумка.

Если вы владеете какой-либо информацией — просьба сообщить по телефонам:
Милиция: 79−78−04, 79−78−05, или 102.
ПСО «ЦентрСпас»: +375 (33) 363−55−77, +375 (29) 701−87−23

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно опять разыскивают 15-летнюю девушку, которая за два месяца уже три раза сбегала из дома. Диана Ковалева пропала 10 октября.
 
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